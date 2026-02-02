English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Deadliest Landslides: ভয়াবহ ভূমিধস! খনির ভিতর থেকে বয়ে এল ভয়ংকর রক্তনদী! অন্তত ২২৭ জন...

Deadliest Landslides: ভয়াবহ ভূমিধস! খনির ভিতর থেকে বয়ে এল ভয়ংকর রক্তনদী! অন্তত ২২৭ জন...

Deadliest Landslides in Congo: কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (ডিআর কঙ্গো বা ডিআরসি নামে পরিচিত) আফ্রিকা মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। সেখানে ১১ কোটিরও বেশি মানুষের বসবাস।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 2, 2026, 05:18 PM IST
Deadliest Landslides: ভয়াবহ ভূমিধস! খনির ভিতর থেকে বয়ে এল ভয়ংকর রক্তনদী! অন্তত ২২৭ জন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলা হচ্ছে অন্তত ২০০ জনের মৃত্যু (At least 200 people feared dead) ঘটেছে। খনিতে ভয়ংকর ধস (massive landslide struck coltan mine)। এটা কঙ্গোর ঘটনা (eastern Democratic Republic of Congo)। সেখানে এখন শোকের ছবি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, উদ্ধারকার্য চলছে, তবে তা ব্যাহতও হচ্ছে। এবং দুর্ঘটনায় অন্তত ২২৭ জন নিহত হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও সংখ্যাটা পরিষ্কার নয়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Earthquake Kashmir to kanyakumari: ভয়ংকর! ভূমিকম্পে দুলল কাশ্মীর থেকে আন্দামান! উত্তর থেকে দক্ষিণে এমন বিস্তীর্ণ ভাবে আগে কখনও...

কঙ্গোয় কান্না

কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। ডিআর কঙ্গো বা ডিআরসি নামেও পরিচিত এই দেশ। আফ্রিকা মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। ১১ কোটিরও বেশি মানুষের বাস। দেশটির পূর্বাঞ্চলে একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন খনিতে ভয়াবহ এই ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। সরকার বলছে, এই ঘটনায় 'অন্তত ২০০ মানুষের প্রাণহানির' আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এম২৩ ওই খনি থেকে প্রতি মাসে অন্তত আট লাখ মার্কিন ডলার আয় করে।

কী ঘটেছে?

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, খনিজে সমৃদ্ধ এলাকার কাছে অবস্থিত পাহাড়ের একটি অংশ ধসে পড়ে। ঘটনার পরদিন সকালে দ্বিতীয় ভূমিধস আঘাত হানে। এম২৩ নিযুক্ত গভর্নর বলেছেন, অন্তত '২০০ জন' প্রাণ হারিয়েছেন। তবে, মৃতের সংখ্যা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা যায়নি। বেশ কয়েকদিন ধরেই ওই অঞ্চলে ফোন নেটওয়ার্ক অকেজো অবস্থায় আছে। মানবাধিকার সংস্থা সূত্রেরা জানিয়েছে, ওই অঞ্চল থেকে আসা মানুষজনের কাছ থেকে অল্প কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তবে, মৃতের প্রকৃত সংখ্যা জানা সম্ভব হচ্ছে না।

\আরও পড়ুন: Baba Vanga 2026 Predicts: এবার টাকা গোনার মেশিন কিনতে হবে এঁদের! কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন...

এম২৩

২০২১ সালে নতুন করে কার্যক্রম শুরু করে এম২৩ নামের সশস্ত্র গোষ্ঠী। তারপর থেকে তারা ডিআর কঙ্গোর প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূখণ্ডের দখল নিয়ে নেয়। ২০২৪ সালের এপ্রিলে রুয়ান্ডার সহায়তায় নর্থ কিভু প্রদেশের রুবায়া খনিটিরও দখল নেয় এই এম২৩। প্রসঙ্গত, বিশ্বের কোলটান মজুদের ৬০ শতাংশই কঙ্গোর হাতে। পাশাপাশি, এদেশের পূর্বাঞ্চলে সোনা ও টিনের মতো অন্যান্য মূল্যবান খনিজও আছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Deadliest LandslidesDeadliest Landslides in Congo200 people feared deadmassive landslidelandslide in coltan mine in Congoeastern Democratic Republic of Congodisaster hit Rubaya miningNorth Kivu provinceখনিতে মৃত্যুখনিতে ধসকঙ্গোয় ধসকঙ্গোয় মৃত্যু
পরবর্তী
খবর

Balochistan Massacre: ঘরে ঘরে তল্লাশি করে ১৯০ জনকে খুন, শুনশান বালোচিস্তান, কাউকে না ছাড়ার হুঙ্কার পাক সেনার
.

পরবর্তী খবর

Union Budget 2026: নজর তামিলনাড়ুতে! কাঞ্জিভরমেই এবার বাজেট পেশ নির্মলার...