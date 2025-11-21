English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Deadly Blast at Factory: ভয়ংকর বিস্ফোরণ আঠা কারখানায়! উড়ে গেল গোটা বাড়ি, ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে, ঝলসে পুড়ে মৃত্যু...এখনই ১৫

Deadly Blast At Boiler Factory In Pakistan: প্রাথমিক তদন্তে গ্যাস লিকেজ থেকেই বয়লার বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিহতদের বেশিরভাগই কারখানার পার্শ্ববর্তী বাড়ির বাসিন্দা। আহত বহু।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 21, 2025, 02:32 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগুন বিস্ফোরণের বিভীষিকা যেন পিছু ছাড়ছে না পাকিস্তানের (Pakistan)। এবার কারখানায় বিপর্যয়। পাকিস্তানের ফয়সালাবাদে একটি আঠা তৈরির কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে (Blast At Boiler in Glue Factory) অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় আহত আরও সাতজনকে স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

শুক্রবার ভোরে

শুক্রবার ভোরে ফয়সালাবাদের মালিকপুর এলাকায় অবস্থিত ওই গ্লু ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় কারখানার ভবনটি ধসে পড়ে এবং এতে আগুন ধরে যায়। এছাড়া কারখানার পেছনের অন্তত সাত-আটটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব বাড়ির ছাদ ধসে পড়ায় বাসিন্দা ও কারখানার কয়েকজন শ্রমিক ধ্বংসস্তূপে আটকেও পড়েন।

গ্যাস লিকেজ?

প্রাথমিক তদন্তে গ্যাস লিকেজ থেকেই এই বয়লার বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে ধারণা করছে স্থানীয় প্রশাসন। সংশ্লিষ্ট কমিশনার জানায়, নিহতদের বেশিরভাগই কারখানার পার্শ্ববর্তী বাড়ির বাসিন্দা।

ধ্বংসস্তূপ

ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চলছে। প্রথমে তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও পরে ধ্বংসস্তূপ থেকে একে একে আরও দেহ উদ্ধার হয়। সবশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১৫-তে পৌঁছেছে। গুরুতর আহতদের মধ্যেও কয়েকজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গিয়েছেন। এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে অনেকে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

