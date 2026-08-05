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মাত্র ২০ মিনিটেই পর পর ৭ বিস্ফোরণ! রাক্ষুসে আগুন আর ঘন কালো ধোঁয়ায় লহমায় মৃত্যুপুরী গোটা শহর

7 Blasts In 20 Minutes: অল্প সময়ের মধ্যেই পরপর এই সাত বিস্ফোরণ ঘটে। তবে কেন এই সব বিস্ফোরণ তার কারণ সম্পর্কে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনও ব্যাখ্যা মেলেনি। তবে আপাতত, জানা গিয়েছে, ঘটনার ভিডিয়ো তোলার অভিযোগে দু’জনকে আটক করা হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 05, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:24 PM IST
মাত্র ২০ মিনিটেই পর পর ৭ বিস্ফোরণ! রাক্ষুসে আগুন আর ঘন কালো ধোঁয়ায় লহমায় মৃত্যুপুরী গোটা শহর

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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