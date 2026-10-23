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মালভূমিতে মরণনাচ! মারাত্মক জোড়া ভূমিকম্পে ভয়ংকর ধ্বংসলীলা; মৃত্যুমিছিল, অসংখ্য আহত

Earthquake In Tibet: চিনের তিব্বত মালভূমিতে ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে অন্তত ১৮ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩২ জন। তাদের মধ্যে ১১ জনের অবস্থা গুরুতর।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 23, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 01:30 PM IST
মালভূমিতে মরণনাচ! মারাত্মক জোড়া ভূমিকম্পে ভয়ংকর ধ্বংসলীলা; মৃত্যুমিছিল, অসংখ্য আহত

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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