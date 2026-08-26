/ভয়াল ফ্ল্যাশফ্লাডে দানবের কেশরের মতো ফুলে উঠল নদী, পাহাড় থেকে পাগলা দৈত্যের মতো স্রোত নেমে গিলল এলাকা, ১ সেকেন্ডে ১০০০ জনই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়াবহতম ফ্ল্যাশফ্লাডে দানবের কেশরের মতো ফুলে উঠল পাহাড়ি নদী! সেই স্রোত পাহাড় থেকে পাগলা দৈত্যের মতো নেমে এসে গিলে খেল গোটা এলাকা। ১০০০ জনই ভেসে গেল কয়েকে সেকেন্ডের মধ্যে। এ ছবি নেপালের। নেপালের এই আকস্মিক বন্যায় উথলে উঠল ভোটে কোশী নদী। এর স্রোতে লণ্ডভণ্ড হল রসুয়া। তিব্বতের কাছে নেপালের এই রসুয়া জেলা। সেখানে এই আকস্মিক বন্যায় ভেসে গিয়েছে আস্ত ব্রিজ, একাধিক গাড়ি, বাড়ি, পণ্য। জীবিতদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে উদ্ধারকারী দল। আজ, বুধবার সকালে নেপালের উত্তরাঞ্চলীয় রসুয়া জেলায় এই ভয়াবহ হড়পা দেখা গিয়েছে। তিব্বত সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকাগুলিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নদী অববাহিকার নীচের দিকের বেশ কয়েকটি জেলায় জারি করেছে হাই অ্যালার্ট।
ভোটে কোশী নদীতে স্রোত
আজ, বুধবার স্থানীয় সময় সকাল ৯টা নাগাদ নেপালের ভোটে কোশী নদীতে এই আকস্মিক বন্যা আঘাত হানে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জলের এই ঢল তিব্বতের দিক থেকে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। নেপাল সেনাবাহিনীর মতে, জলের এই হঠাৎ-বৃদ্ধিতে তিমুরে এবং স্যাফ্রুবেসি এলাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে! যেখানে একাধিক যানবাহন, মালপত্র ও অন্যান্য সম্পত্তি ভেসে গিয়েছে! বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পুরো ছবি এখনও পাওয়া সম্ভব হয়নি! ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করা হয়েছে। দ্রুত গতিতে চলছে উদ্ধারকাজ।
বিধ্বংসী বন্যা, ব্যাপক ক্ষতি
তিমুরে ও স্যাফ্রুবেসিতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি। রসুয়ার সহকারী চিফ ডিস্ট্রিক্ট অফিসার জানিয়েছেন, এই বন্যা অত্যন্ত বিধ্বংসী, যা দুটি এলাকাতেই ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। রসুয়ার প্রধান শুল্ক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সেখানে ভয়ংকর ছবি-- কাস্টমস চত্বরে রাখা একাধিক যানবাহন ও পণ্যসামগ্রী বন্যার স্রোতে ভেসে গিয়েছে। এই বন্যায় একটি নবনির্মিত সেতুও তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে।
সতর্কতা জারি
কাঠমান্ডুর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এই রসুয়া তিব্বত সীমান্ত থেকে প্রায় ১২৫ কিলোমিটার দূরে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা এটি। উদ্ধারকাজ এখানে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, প্রায় ১০০০ জন বন্যার জলে ভেসে গিয়ে থাকতে পারেন। তবে সংখ্যাটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানার চেষ্টা চলছে। ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (NDRRM) রসুয়া, নুওয়াকোট, ধাদিং, চিতওয়ান এবং গোর্খা নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের জন্য সতর্কতা জারি করেছে।
উদ্ধার
জীবিতদের সন্ধানে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়েছে। উদ্ধারকাজ জোরদার করতে নেপাল সরকার দ্রুত পদক্ষেপ করেছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, রসুয়া ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে উদ্ধার ও ত্রাণকাজে সহায়তার জন্য নেপাল সেনাবাহিনী, সশস্ত্র পুলিস বাহিনী এবং নেপাল পুলিসের সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও হচ্ছে। অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজে সহায়তার জন্য নেপাল সেনাবাহিনী ত্রিশূলি নদী-সংলগ্ন এলাকায় দুটি হেলিকপ্টার পাঠিয়েছে। ত্রিশূলি জেলা হাসপাতালে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার জন্য একটি মেডিকেল রেসকিউ টিম-সহ এমআই-১৭ (MI-17) হেলিকপ্টারও পাঠানো হয়েছে।
কেন হঠাৎ উথলে উঠল ভোটে কোশী নদী?
আকস্মিক বন্যার কারণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। নেপালের হাইড্রোলজি ও মেটিওরোলজি বিভাগের মতে, রসুয়ার এই বন্যা বৃষ্টির কারণে হয়নি। ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ মাত্র এক বছর আগেই এই ভোটে কোশী অঞ্চলে একটি অলক্ষিত 'সুপ্রাগ্লেসিয়াল' (হিমবাহের ওপর তৈরি) হ্রদ ফেটে আকস্মিক বন্যা হয়েছিল, যাতে অন্তত ১০ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন।
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