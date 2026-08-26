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ভয়াল ফ্ল্যাশফ্লাডে দানবের কেশরের মতো ফুলে উঠল নদী, পাহাড় থেকে পাগলা দৈত্যের মতো স্রোত নেমে গিলল এলাকা, ১ সেকেন্ডে ১০০০ জনই...

Flash Floods Hit Northern Nepal: এবার নেপাল। নেপালে এক ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে গোটা দেশ। সেখানে উথলে উঠছে ভোটে কোশী নদী, লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল রসুয়া অঞ্চল। ১০০০ জন ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নদী অববাহিকার নীচের দিকের বেশ কয়েকটি জেলায় জারি করেছে হাই অ্যালার্ট। মৃ্ত্যু?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 26, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:52 PM IST
ভয়াল ফ্ল্যাশফ্লাডে দানবের কেশরের মতো ফুলে উঠল নদী, পাহাড় থেকে পাগলা দৈত্যের মতো স্রোত নেমে গিলল এলাকা, ১ সেকেন্ডে ১০০০ জনই...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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