/পাহাড়ঘেরা গভীর অরণ্যে ভেঙে পড়ল উড়ান! নিশ্চিহ্ন আকাশযানে কোথায় প্রাণের চিহ্ন? বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের আকাশে দুর্ঘটনা। এবার ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার। গতকাল শনিবার, ৮ অগাস্ট একটি হেলিকপ্টার ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোর বিখ্যাত তিজুকা ন্যাশনাল পার্কের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। ঘন জঙ্গল ও পাহাড়ে ঘেরা এই এলাকাটি শহরের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রও।
তিজুকা ন্যাশনাল পার্কে
দুর্ঘটনাটি তিজুকা ন্যাশনাল পার্কের ভিস্তা চিনেজা এলাকার কাছে ঘটে। ভিস্তা চিনেজা একটি জনপ্রিয় পর্যবেক্ষণ স্থান। এখানে বাঁশের তৈরি ছোট একটি প্যাগোডা রয়েছে। তিজুকা ন্যাশনাল পার্ক রিওর অন্যতম প্রধান পর্যটন আকর্ষণ। এখান থেকেই শহরের বিখ্যাত ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার মূর্তি ও উপকূলীয় এলাকার মনোরম দৃশ্য দেখা যায়।
জন্মদিনে মৃত্যুর ছায়া
রিও ডি জেনেইরোয় নিযুক্ত কলম্বিয়ার কনসাল জেনারেল দিয়ানা পায়েজ জানান, নিহত তিন নারী একই পরিবারের সদস্য। পরিবারের সদস্যরা একজনের জন্মদিন উদযাপন করতে রিওতে এসেছিলেন। পরিবারের মোট ছয়জন সদস্য দুই দলে ভাগ হয়ে হেলিকপ্টারে ওঠেন, কারণ হেলিকপ্টারটিতে একসঙ্গে তিনজনের বেশি যাত্রী নেওয়ার সুযোগ ছিল না। দুর্ঘটনায় ওই মেয়েটি হারাল তার নিকট আত্মীদের।
মেয়রের শোক ও বার্তা
দুর্ঘটনার পর রিও ডি জেনেইরোর মেয়র এদুয়ার্দো কাভালিয়েরে শহরে হেলিকপ্টার পর্যটন ফ্লাইটের ওপর আরও কঠোর নজরদারির আহ্বান জানিয়েছেন। নতুন নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত তিনি এসব ফ্লাইট এক বা দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখার কথাও বলেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে এদুয়ার্দো নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, দুর্ঘটনার পর ব্রাজিলের ন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন এজেন্সির (এএনসি) সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছেন। কাভালিয়েরে জানান, রিও সিটি কর্তৃপক্ষ এএনসিকে শহরে চলাচলকারী হেলিকপ্টারগুলোর উপর অবিলম্বে নজরদারি বাড়ানো এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে।
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