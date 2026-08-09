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পাহাড়ঘেরা গভীর অরণ্যে ভেঙে পড়ল উড়ান! নিশ্চিহ্ন আকাশযানে কোথায় প্রাণের চিহ্ন? বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু

Helicopter Crash in Brazil: ব্রাজিলে হেলিকপ্টারে দুর্ঘটনা। ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো শহরে এই হেলিকপ্টার-দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। কতজন মারা গিয়েছেন? নিহতদের মধ্যে পাইলট ও একই পরিবারের তিন মহিলা রয়েছেন বলে জানা গিয়েছেন। এঁরা বেড়াতে গিয়েছিলেন। আর ফিরলেন না!

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 09, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:12 AM IST
পাহাড়ঘেরা গভীর অরণ্যে ভেঙে পড়ল উড়ান! নিশ্চিহ্ন আকাশযানে কোথায় প্রাণের চিহ্ন? বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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