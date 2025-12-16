Deadly Plane Crash: ভয়াল বিমান দুর্ঘটনা! ফুটবলমাঠে নামতে গিয়ে কারখানার ছাদের সঙ্গে ভয়ংকর ধাক্কা, মারণ আগুন! পুড়ে মরল বিমানশুদ্ধ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Private Plane Crashes in Central Mexico: ঘটল বড় মাপের বিমান দুর্ঘটনা। মেক্সিকোয় একটি ছোট ব্যক্তিগত বিমান জরুরি অবতরণের চেষ্টা করছিল। সেই সময়ে এটি বিপদগ্রস্ত হয়। এতে কমপক্ষে সাতজন মারা গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 16, 2025, 04:55 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেক্সিকোয় বিমান দুর্ঘটনা (Mexico Plane Crashes)! জানা গিয়েছে, একটি ছোট ব্যক্তিগত বিমান জরুরি অবতরণের চেষ্টা করার সময়ে মধ্য মেক্সিকোতে বিধ্বস্ত (small private plane crashed) হয়েছে। মেক্সিকো স্টেট সিভিল প্রোটেকশন কর্মকর্তাদের মতে, এতে কমপক্ষে সাতজন নিহত হয়েছেন।

বিমান দুর্ঘটনা

মেক্সিকোয় বড় মাপের বিমান দুর্ঘটনা। মেক্সিকোয় একটি ছোট ব্যক্তিগত বিমান জরুরি অবতরণের চেষ্টা করছিল। সেই সময়ে মধ্য মেক্সিকোতে বিপদগ্রস্ত হয় সেটি। মেক্সিকো স্টেট সিভিল প্রোটেকশন কর্মকর্তাদের মতে, এতে কমপক্ষে সাতজন মারা গিয়েছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সান মাতেও অ্যাটেঙ্কোতে, যা টোলুকা বিমানবন্দর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার এবং মেক্সিকো সিটি থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। এটি একটি শিল্প-এলাকা। বিমানটি মেক্সিকোর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের আকাপুলকো থেকে আসছিল।

ছাদে আঘাত, আগুন

জেটটিতে ৮ জন যাত্রী এবং দুজন ক্রু সদস্য ছিলেন। দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেও মাত্র সাতজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিমানটি সম্ভবত কাছাকাছি একটি ফুটবল মাঠে অবতরণের চেষ্টা করছিল। এটি একটি ধাতব ছাদে আঘাত করে। যার ফলে বিপুল বিশাল একটা আগুনের সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করা হচ্ছে।

মৃত্যুমিছিল

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব জুড়ে বারবার বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে ইদানীংকালের মধ্যে সব থেকে মারাত্মক বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আমদাবাদে। সেখানে উড়ানের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে এই মহাবিপদ! প্রায় ২৭৫ জনের মৃত্যু ঘটে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
deadly plane crashMexico plane crashPrivate Plane Crashes in Central Mexicoplane crashed in central MexicoMexico State Civil Protection officialsSan Mateo AtencoToluca airportMexico CityAcapulco on Mexico’s Pacific coastlarge fire
পরবর্তী
খবর

