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রক্তাক্ত শুক্রবার: জুম্মার নামাজের সময় আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন দেহ, অন্ধকারের বুক চিরে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি-- মুহূর্তে নরককুণ্ড

Khyber Pakhtunkhwa terror attack: পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোহাটের ‘ওল্ড পুলিস লাইনস’ চত্বরে একটি মসজিদের কাছে রক্তক্ষয়ী হামলা হয়। শুক্রবার দুপুরে যখন পুলিসকর্মী, তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় সাধারণ মানুষ মসজিদে জড়ো হয়ে জুম্মার নামাজ পরছিলেন, ঠিক তখনই বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি নিয়ে পুলিশ চত্বরের সীমানা প্রাচীরে সজোরে ধাক্কা মারে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 18, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:20 PM IST
রক্তাক্ত শুক্রবার: জুম্মার নামাজের সময় আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন দেহ, অন্ধকারের বুক চিরে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি-- মুহূর্তে নরককুণ্ড

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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