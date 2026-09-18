/রক্তাক্ত শুক্রবার: জুম্মার নামাজের সময় আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন দেহ, অন্ধকারের বুক চিরে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি-- মুহূর্তে নরককুণ্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের অশান্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে ফের বিরাট নাশকতার ঘটনা। শুক্রবার জুমার নামাজের সময় কোহাট (Kohat) শহরের পুলিস চত্বরে ভয়াবহ আত্মঘাতী গাড়ি বোমা হামলায় অন্তত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৫ জন পুলিসকর্মী ও ১১ জন সাধারণ নাগরিক। এই হামলায় আহত হয়েছেন প্রায় ৫০-৬০ জন। অনেকের অবস্থাই অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করছে স্থানীয় প্রশাসন।
ঘটনার বিবরণ ও বিস্ফোরণের তীব্রতা
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোহাটের ‘ওল্ড পুলিস লাইনস’ চত্বরে একটি মসজিদের কাছে রক্তক্ষয়ী হামলা হয়। শুক্রবার দুপুরে যখন পুলিসকর্মী, তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় সাধারণ মানুষ মসজিদে জড়ো হয়ে জুম্মার নামাজ পরছিলেন, ঠিক তখনই বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি নিয়ে পুলিশ চত্বরের সীমানা প্রাচীরে সজোরে ধাক্কা মারে।
বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে মসজিদের দেওয়াল মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়ে এবং সীমানা প্রাচীরের একটি অংশ সম্পূর্ণ ধূলিসাত্ হয়। বিস্ফোরণস্থলের মাটিতে বিশাল গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।
বিস্ফোরণের পর গুলির লড়াই
খাইবার পাখতুনখোয়া পুলিসের প্রধান জুলফিকার হামিদ নিশ্চিত করেছেন যে এই আত্মঘাতী হামলা পরিকল্পিত। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই হামলাকারী গাড়ির সঙ্গে থাকা সশস্ত্র জঙ্গিরা এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করে। জবাবে চত্বরে মোতায়েন থাকা নিরাপত্তারক্ষীরাও পাল্টা গুলিবর্ষণ করেন।
দু’পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ তীব্র গুলির লড়াই চলে। পুলিশের গুলিতে আত্মঘাতী জ্যাকেট পরা এক বন্দুকধারী খতম হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে। ঘটনার পর পুরো চত্বর ঘিরে ফেলে জঙ্গি দমন শাখা (CTD) ও সেনা যৌথ তল্লাশি অভিযান শুরু করে।
উদ্ধারকাজ ও হাসপাতালে জরুরি অবস্থা
বিস্ফোরণের পরপরই উদ্ধারকারী দল ‘রেসকিউ ১১২২’-এর ৪০ জনেরও বেশি কর্মী, একাধিক অ্যাম্বুল্যান্স ও উদ্ধারকারী যান নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে কোহাটের ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্স হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে হাসপাতালে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন চিকিৎসকরা। আহতদের রক্তের জোগান নিশ্চিত করতে স্থানীয়দের এগিয়ে আসার আবেদন জানানো হয়েছে।
উদ্বেগ ও প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া
এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন এই বর্বরোচিত হামলার দায় স্বীকার করেনি। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারি এবং প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এই নাশকতার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। একইসঙ্গে আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।
সাম্প্রতিক সময়ে খাইবার পাখতুনখোয়া ও আফগান সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও পুলিসকে নিশানা করে হামলার ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।
সীমান্তবর্তী এলাকাকে ব্যবহার করে সক্রিয় জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি এই ধরনের হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ ইসলামাবাদের। জুম্মার নামাজের মতো স্পর্শকাতর সময়ে এমন প্রাণঘাতী হামলা পাকিস্তানের সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে ফের বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)