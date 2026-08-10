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ভয়ংকর আত্মঘাতী ড্রোন হামলা: ছিন্নভিন্ন ১৩ শরীর, ধ্বংসাবশেষে দলাপাকানো ৭৫ প্রাণ-- মৃত্যুদূত এসে উড়িয়ে দিল গোটা শহর

Russia-Ukrain War: হামলার প্রভাবে বিস্ফোরণ ও ধ্বংসাবশেষের জেরে ১৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং অন্তত ৭৫ জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে স্থানীয় উদ্ধারকারী দল।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 10, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:32 PM IST
ভয়ংকর আত্মঘাতী ড্রোন হামলা: ছিন্নভিন্ন ১৩ শরীর, ধ্বংসাবশেষে দলাপাকানো ৭৫ প্রাণ-- মৃত্যুদূত এসে উড়িয়ে দিল গোটা শহর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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ভয়ংকর আত্মঘাতী ড্রোন হামলা: ছিন্নভিন্ন ১৩ শরীর, ধ্বংসাবশেষে দলাপাকানো ৭৫ প্রাণ-- মৃত
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