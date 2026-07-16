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ভয়াবহ নৌকাডুবির ঘটনায় ৫০০-র বেশি মৃত্যু! বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণঘাতী জলপথ নিয়ে উদ্বিগ্ন খোদ রাষ্ট্রসংঘ

500 Feared Dead: জুনের শেষ দিকে মায়ানমারের রাখাইন থেকে নৌকা দুটি যাত্রা শুরু করে। দুটি নৌকায় ৫০০ জনের বেশি যাত্রী ছিলেন। তাঁদের বেশির ভাগই সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা। যাত্রীদের মধ্যে বাংলাদেশের শরণার্থীশিবির থেকে আসা রোহিঙ্গারাও ছিলেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 16, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:05 PM IST
ভয়াবহ নৌকাডুবির ঘটনায় ৫০০-র বেশি মৃত্যু! বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণঘাতী জলপথ নিয়ে উদ্বিগ্ন খোদ রাষ্ট্রসংঘ
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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ভয়াল নৌকাডুবির ঘটনায় ৫০০-র বেশি মৃত্যু! বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণঘাতী জলপথ নিয়ে উদ্বিগ্ন
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