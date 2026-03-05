Iran-Israel-US war: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধে লাশের পাহাড়! ইসরায়েল, সৌদি, লেবানন যেন শ্মশান! শুধু ইরানেই মৃত্যু হয়েছে...

Iran-Israel-US war: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধে লাশের পাহাড়! ইসরায়েল, সৌদি, লেবানন যেন শ্মশান! শুধু ইরানেই মৃত্যু হয়েছে...
Death Toll in Iran Surpasses 1000: পশ্চিম এশিয়ার একাধিক দেশে, যেখানে-যেখানে মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে, সেই দেশগুলিতেও সামরিক অভিযান অব্যাহত রেখেছে ইরান। সংঘাতের জেরে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ইরানেই মৃত্যু হয়েছে হাজারেরও বেশি। মোট মৃত্যু ঘটেছে ১১২৩ জনের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানা ছ'দিন ধরে চলছে ইরানের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল (Iran-Israel-US war)-এর যুদ্ধ-সংঘাত। এরই মধ্যে চরম মনখারাপের খবর। যুদ্ধের জেরে মোট মৃত্যু ঘটেছে ১১২৩ জনের (Death toll in Iran surpasses 1000) আয়াতোল্লা খামেইনির অন্ত্যেষ্টিটুকুও করা সম্ভব হয়নি (funeral of Ayatollah Ali Khamenei been postponed) এই বিপুল ধ্বংসের মধ্যে।
ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকা
শনিবার থেকে ইরানের উপর হামলা চালাচ্ছে আমেরিকা ও ইসরায়েল। একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে ইরানও। ইসরায়েলে একের পর এক ড্রোন হামলা করা হচ্ছে। পশ্চিম এশিয়ার একাধিক দেশে, বিশেষ করে যেখানে মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে, সেই দেশগুলিতেও সামরিক অভিযান অব্যাহত রেখেছে ইরান। সংঘাতের জেরে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে।
তছনছ ইরান
ইসরায়েলের এয়ারফোর্স জানিয়েছে, গত কয়েকদিনে আমেরিকার সঙ্গে যৌথ আক্রমণে ইরানের ৩১টি প্রদেশের মধ্যে ২৪টি দেশে হামলা চালিয়েছে তারা। এখনও পর্যন্ত ইরান পশ্চিম এশিয়ার নটি দেশে হামলা চালিয়েছে-- বাহরিন, ইরাক, জর্ডন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাশাহি। জানা গিয়েছে ইরানে মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই হাজার ছাড়িয়েছে। ইরানে মৃত্যু হয়েছে ১০৪৫ জনের। এর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের একটি স্কুলে হামলায় প্রায় ১৮৯ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সংঘাতে জখম হয়েছেন ১০০ জনেরও বেশি।
ইসরায়েল
ইসরায়েলে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। জানা গিয়েছে, শনিবারই ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সেখানে নজন নিহত হন। ২০ জনেরও বেশি আহত। এছাড়া তেল আভিভে এক মহিলার মৃত্যু হয়।
আমেরিকা
আমেরিকা সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, এই যুদ্ধে মোট ৬ জন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৮ জন।
বাহরিন-লেবানন-কুয়েত-ইরাক-ওমানে
এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় মৃত্যু ঘটেছে। বাহরিনে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রগুলি বাহরিনের মার্কিন নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে একাধিকবার হামলা চালিয়েছে। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে বাহরিন। রাজধানী মানামায় বেশ কয়েকটি আবাসিক ভবনে ড্রোন হামলা চালানো হয়। লেবাননেও বিমান হামলা চালায় ইরান। প্রায় ৫০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে সেখানে। ঘটনায় জখম হয়েছেন ৩৩৫ জন। কুয়েতে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, ইরাকে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের, ওমানে মৃতের সংখ্যা ১, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।
আর কতদিন যুদ্ধ?
মধ্যপ্রাচ্যের এই সংঘাত এখনও কতদিন চলবে? মার্কিন সেনেটে ডেমোক্র্যাটদের যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব ধোপে টেকেনি। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছে গিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। একটা বিষয় স্পষ্ট, এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে চলেছে। প্রতিরক্ষা সচিব জানিয়েছেন, যুদ্ধ আট সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এর আগে ট্রাম্প দাবি করেছিলেন এই যুদ্ধ ৪ সপ্তাহ ধরে চলতে পারে।
কুর্দ-চাল
প্রসঙ্গত, মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেইনি (Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei) নিহত হয়েছেন। তবে, ইরানের শীর্ষ নেতাকে হত্যা করে ইরানকে বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়ার জেরুসালেম-ওয়াশিংটনের পরিকল্পনায় তেমন সাফল্য আসেনি বলেই মত মার্কিন-ইসরায়েলের। এই পরিস্থিতিতে নতুন চালও চেলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ইরানের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বিদ্রোহী কুর্দি সংগঠনগুলির (Kurdish forces) হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিচ্ছে। ভেতর ও বাইরে উভয় দিক থেকেই ইরানকে নাস্তানাবুদ করাই এর লক্ষ্য।
