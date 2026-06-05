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Nepali Sherpa crawls back alive: হাজির নিজের শ্রাদ্ধেই! এভারেস্ট থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরলেন 'মৃত' শেরপা

Nepali Sherpa: নিখোঁজ হন অভিজ্ঞ নেপালি শেরপা গাইড হিলারি দাওয়া শেরপা। চরম প্রতিকূল আবহাওয়া এবং অক্সিজেনের তীব্র ঘাটতির কারণে তাঁর বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কাঠমান্ডুতে তাঁর পরিবার ধরে নেয় তিনি মৃত এবং বৌদ্ধ রীতি মেনে তাঁর বাড়িতে দ্বিতীয় দিনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কাজও শুরু হয়ে যায়।

Published: Jun 05, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 05:21 PM IST
Nepali Sherpa crawls back alive: হাজির নিজের শ্রাদ্ধেই! এভারেস্ট থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরলেন 'মৃত' শেরপা
Image Credit: ফাইল ছবি

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