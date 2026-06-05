Nepali Sherpa crawls back alive: হাজির নিজের শ্রাদ্ধেই! এভারেস্ট থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরলেন 'মৃত' শেরপা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাউন্ট এভারেস্টের ‘ডেথ জোন’ থেকে কোনও মানুষের বেঁচে ফেরার আশা থাকে না বললেই চলে। কিন্তু সমস্ত বিজ্ঞান আর আশঙ্কাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটালেন নেপালি শেরপা গাইড হিলারি দাওয়া শেরপা। নিখোঁজ হওয়ার ছয় দিন পর যখন কাঠমান্ডুর বাড়িতে তাঁর শেষকৃত্য ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের নিয়মকানুন চলছিল, ঠিক তখনই পাহাড়ের বরফ মোড়ানো ঢাল বেয়ে জীবন্ত অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এলেন তিনি। নেপালের পর্বতারোহণ মহলে এই ঘটনাকে ‘অলৌকিক’ বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।
কী ঘটেছিল হিলারি দাওয়া শেরপার সঙ্গে?
২৯ মে এভারেস্ট জয় করে নামার সময় প্রায় ৭,৫০০ মিটার উচ্চতায় শেষবার দেখা গিয়েছিল হিলারিকে। তাঁর এক সহ-আরোহী ক্রিস থ্রাল জানান, নিচে নামার সময় হিলারি কিছুটা ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য বসেছিলেন। ক্রিস তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "আমি ঠিক আছি, তুমি এগিয়ে যাও।" ক্রিস তখন হিলারির এক পোলিশ ক্লায়েন্টকে সাহায্য করতে নিচে নেমে আসেন, কারণ ওই ক্লায়েন্টের অক্সিজেন ফুরিয়ে আসছিল এবং ফ্রস্টবাইট হয়েছিল। ক্রিস ভেবেছিলেন অভিজ্ঞ হিলারি নিজেই নিচে নেমে আসবেন। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে হিলারি বেস ক্যাম্পে পৌঁছাতে পারেননি। অত্যন্ত কম অক্সিজেন মাত্রার ‘ডেথ জোন’-এ দিনের পর দিন নিখোঁজ থাকায় সকলেই ধরে নিয়েছিলেন হিলারি আর বেঁচে নেই।
বাড়িতে চলছিল শেষকৃত্য, টিভিতে এল জীবিত থাকার খবর
এদিকে হিলারির মৃত্যুর খবর পেয়ে কাঠমান্ডুতে তাঁর পরিবার শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ রীতি অনুযায়ী, তাঁর স্ত্রী দামু শেরপা ও মেয়ে মেন্দো লামু শেরপা দ্বিতীয় দিনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কাজ করছিলেন। ঠিক তখনই খবরে শোনা যায়, হিলারি শেরপা বেঁচে আছেন! মেয়ে মেন্দো জানান, 'প্রথমে আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি। পরে ছবি আনিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না।'
উদ্ধার ও বর্তমান পরিস্থিতি
৪ জুন সকালে বেস ক্যাম্পের ঠিক উপরে খুম্বু আইসফলের তুষারাবৃত ঢালে হিলারিকে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে আসতে দেখেন উদ্ধারকারীরা। তাঁর হাতে ফ্রস্টবাইট বা বরফ-ক্ষত থাকলেও তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ ও সচেতন ছিলেন। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে খাবার ও জল দেওয়া হয় এবং হেলিকপ্টারে কাঠমান্ডুর হ্যামস (HAMS) হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।
উল্লেখ্য, এবারের মে মাসে রেকর্ড সংখ্যক (এক হাজারের বেশি) আরোহী এভারেস্ট অভিযান করেছেন। ভারতের হায়দরাবাদের অরুণ কুমার তিওয়ারি ও সন্দীপ আর্য-সহ মোট ৫ জন আরোহী এই মরশুমে প্রাণ হারিয়েছেন। সেই মৃত্যুর উপত্যকা থেকেই জীবনযুদ্ধে জিতে ফিরলেন হিলারি দাওয়া শেরপা।
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