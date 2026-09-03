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পচাগলা দেহের ভিড়ে প্রিয়জনকে চেনা দায়! নেপালের হাসপাতালে দিশেহারা স্বজনদের হাহাকার

ভয়াবহ হড়পা বানে বিপর্যস্ত নেপালে ১,২০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় ৪,০০০ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। রোগব্যাধি ঠেকাতে ডিএনএ নমুনা ও ইউনিক নম্বর রেখে পচাগলা মৃতদেহগুলো সাময়িকভাবে কবর দেওয়া হচ্ছে। আশা হারিয়ে অনেক পরিবার শেষ পর্যন্ত প্রতীকী দাহসংস্কার পালন করছেন।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 03, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:19 AM IST
পচাগলা দেহের ভিড়ে প্রিয়জনকে চেনা দায়! নেপালের হাসপাতালে দিশেহারা স্বজনদের হাহাকার

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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