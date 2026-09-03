/পচাগলা দেহের ভিড়ে প্রিয়জনকে চেনা দায়! নেপালের হাসপাতালে দিশেহারা স্বজনদের হাহাকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর হড়পা বানে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গোটা নেপাল। দুর্যোগের এক সপ্তাহ পরও রাজধানী কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন হাসপাতাল চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বজনহারাদের কান্নার রোল ও মৃতদেহের পচা গন্ধ। ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে দেশজুড়ে নিহতের সংখ্যা ১,২০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং নিখোঁজ প্রায় ৪,০০০ মানুষ। শুধুমাত্র ত্রিভুবন হাসপাতালেই অন্তত ১৬১টি মৃতদেহ এখনও শনাক্ত করা যায়নি।
পচে যাওয়ার কারণে চিকিৎসকদের পক্ষে মৃতদেহের আঙুলের ছাপ বা সনাক্তকরণ চিহ্ন নেওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে। হাসপাতালের বাইরে ঝুলিয়ে রাখা ছবি দেখে প্রিয়জনের মৃতদেহের খোঁজে দিন গুনছেন স্বজনরা। কাঠমান্ডুর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে মৃতদেহের ভিড় সামলাতে সাময়িক কবর দেওয়ার পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। নেপাল প্রধানত হিন্দুপ্রধান দেশ হলেও সংক্রমণ ও রোগব্যাধি ছড়ানো ঠেকাতে সনাক্তকরণের আগে পর্যন্ত সাময়িকভাবে দেহগুলি কবর দেওয়া হচ্ছে।
ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের পর প্রতিটি কবরের উপর সাইনবোর্ড এবং ইউনিক নম্বর লিখে রাখা হচ্ছে, যাতে পরবর্তীতে শনাক্ত হলে সহজেই তুল নেওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, চিতওয়ান জেলায় ১.৫ মিটার গভীর গর্ত খুঁড়ে দেহগুলি পোঁতা হচ্ছে। একটি দেহ তোলার সময় যেন অন্যটির ক্ষতি না হয়, তাই দু'টি কবরের মাঝে ৪০ সেন্টিমিটার দূরত্ব বজায় রাখা হয়েছে। দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবার শেষ ভরসাও হারিয়ে ফেলছে। নিখোঁজ স্বজনদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে অনেকে প্রতীকী দাহসংস্কার বা শেষ আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে বাধ্য হচ্ছেন।
অন্যদিকে, নেপাল সরকার এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করেছে ভারত, চিন এবং যুক্তরাষ্ট্রকে। তাদের দাবি, এই তিন দেশ থেকে বিপুল পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস বেরোয়। যার ফলে হিমালয়ের বরফ গলছে এবং এই ধরণের ভয়াবহ বিপর্যয় হচ্ছে। তাই নেপাল এখন আর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্য বা দান চাইছে না। তারা এবার তাদের ক্ষতির উপযুক্ত 'জলবায়ু ক্ষতিপূরণ' দাবি করছে।
বন্যায় ভেসে যাওয়া ঘরবাড়ি, রাস্তা, ব্রিজ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প আবার গড়ে তুলতে নেপালের প্রায় ৪ থেকে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দরকার। এই টাকার পরিমাণ নেপালের পুরো অর্থনীতির প্রায় ১০ শতাংশের সমান। নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিশির খেনাল জানিয়েছেন, তারা নিজেদের কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলেছেন। এখন তাদের মূল দাবি হল ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণ। পরিস্থিতি বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র 'বালেন' শাহ নিজে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (UNGA) অধিবেশনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
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