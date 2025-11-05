English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hurricane Melissa: মেলিসার তাণ্ডবে তছনছ একাধিক দ্বীপরাষ্ট্র, চারদিকে মৃতদেহের সারি, খাবারের অভাবে ধুঁকছে ৩৬ লাখ মানুষ

রাষ্ট্র সংঘের উপ মুখপাত্র ফারহান হক জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত কারণ অধিকাংশ হাসপাতাল ভেঙে গিয়েছে। দুর্গতদের চিকিত্সায় নেমেছে প্যান আমেরিকান হেলথ অর্গানাইজেশন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 5, 2025, 02:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ভয়ংকর হ্যারিকেন মেলিসায় তছনছ ক্যারিবিয় দ্বীপ হাইতি। এখনওপর্যন্ত ওই প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলায় প্রাণ হারিয়ছেন ৪৫ জন। ক্ষতিগ্রস্থ সাড়ে ১০ লাখ মানুষ। দেশের এক বিরাট অংশে গাছপালা আর দাঁড়িয়ে নেই। ঝড়ের দাপটে মাটিতে মিশে গিয়েছে। ১৫০ টি রাস্তাবন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিদ্যুত্-টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ঝড়ের গতি ছিল ১৮০ মাইল প্রতি ঘণ্টায়। 

রাষ্ট্র সংঘের উপ মুখপাত্র ফারহান হক জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত কারণ অধিকাংশ হাসপাতাল ভেঙে গিয়েছে। দুর্গতদের চিকিত্সায় নেমেছে প্যান আমেরিকান হেলথ অর্গানাইজেশন। রাষ্ট্রসংঘের এক হিসেব অনুযায়ী, ৩৬ লাখ মানুষ এখন খাবারের অভাবে ভুগছেন। রাষ্ট্রসংঘের সহায়তায় হাইতির বিভিন্ন এলাকা থেকে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চলছে। 

হাইতি

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ভূমিধস ও বন্যার কারণে ৩০টিরও বেশি এলাকা বিধ্বস্ত হয়েছে।

অন্তত ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে উপকূলীয় শহর পেটিট-গোভে, যা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির মধ্যে একটি।

 শক্তিশালী এই ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১২,০০০ বাড়ি প্লাবিত এবং প্রায় ২০০টি বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। বহু রাস্তা এখনো বন্ধ।

সরকার পানীয় জলের ঘাটতি সম্পর্কে সতর্ক করেছে এবং দ্রুত বীজ ও সরঞ্জাম বিতরণের ঘোষণা দিয়েছে।

১,৭০০ জনেরও বেশি মানুষ এখনও আশ্রয় শিবিরে রয়েছেন।

জামাইকা

ঝড়ে অন্তত ৩২ জন নিহত হয়েছেন; কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে।

প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ড্রু হোলনেস জানিয়েছেন, ঝড়ে কমপক্ষে ৬ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য একটি "বড় ধাক্কা"।

আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন দ্রুত ত্রাণ না পৌঁছালে একটি মানবিক সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা করছে।

ত্রাণ ও বিদ্যুৎ না থাকায় বহু মানুষ নদী থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করছেন।

আন্তর্জাতিক সাহায্য

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের জন্য ২৪ মিলিয়ন ডলারের দুর্যোগ ত্রাণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

জামাইকার জন্য ১২ মিলিয়ন ডলার

হাইতির জন্য ৮.৫ মিলিয়ন ডলার

কিউবার জন্য ৩ মিলিয়ন ডলার

বাহামার জন্য ৫ লাখ ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে।

কিউবার জন্য অর্থ সাহায্য কিউবার সরকারি সংস্থাগুলির মাধ্যমে নয়, বরং ক্যাথলিক চার্চের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট মূলত জ্যামাইকায় অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল পাঠিয়েছে।

জামাইকায় প্রায় ৮০০ আমেরিকান নাগরিকের সাহায্যের আবেদনে সাড়া দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১১,০০০ আমেরিকান জ্যামাইকা ছেড়েছেন। 

Hurricane MelissaDevastated Hurricane Melissa damage
