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ঢাকায় ক্লিনিক ভাঙচুরের পর ইউটিউবারের স্টুডিয়ো তছনছ, তোলপাড় বাংলাদেশ! নিশানায় তারেক রহমানের সরকার

Bangladesh: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় পরপর দুটি হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক চাপ তৈরি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের উপর। মিরপুরের রাড্ডা MCH-FP সেন্টারে হামলা ও ভাঙচুরের কয়েক দিন পর ECB চত্বরের কাছে ইউটিউবার সলমন মুকতাদিরের ব্রাউন ফিস স্টু়ডিয়োতেও হামলা হয়। দুই ঘটনায়ই বিএনপি-ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 03, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 11:11 AM IST
ঢাকায় ক্লিনিক ভাঙচুরের পর ইউটিউবারের স্টুডিয়ো তছনছ, তোলপাড় বাংলাদেশ! নিশানায় তারেক রহমানের সরকার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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