Fake News On New Missile Deliveries In Pakistan: পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত নতুন মার্কিন মিসাইল পাওয়ার খবর ভুয়ো বলে সরাসরি খারিজ করল ট্রাম্প প্রশাসন, ইসলামাবাদকে কোনও নতুন মিসাইল নয়, পুরনো চুক্তিতে শুধু রক্ষণাবেক্ষণ ও খুচরো যন্ত্রাংশের পরিবর্তন হয়েছে।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 10, 2025, 03:18 PM IST
Fact Check On Pak Air To Air Missile: ভয়ংকর এয়ার টু এয়ার মিসাইল পাকিস্তানকে দিয়ে দিল আমেরিকা? ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে হইচই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানকে ২০৩০ সালের মধ্যে অত্যাধুনিক এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল সরবরাহ করার যে খবর ফলাও করে প্রচারিত হচ্ছিল, তাকে ভুয়ো বলে সরাসরি খারিজ করে দিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। বিতর্কের ঝড় উঠতেই এবার পূর্বঘোষণার নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে জানানো হল, ইসলামাবাদকে কোনও নতুন মিসাইল দেওয়া হচ্ছে না। পুরনো চুক্তিতে শুধু রক্ষণাবেক্ষণ এবং খুচরো যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রেই সামান্য রদবদল হয়েছে মাত্র। আর এই পরিবর্তন শুধু পাকিস্তানের জন্য নয়, আরও একাধিক দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

পাকিস্তানের জন্য এবার নতুন মিসাইল কী খারিজ?

আজ, শুক্রবার, ভারতে অবস্থিত আমেরিকার দূতাবাস থেকে একটি বিবৃতি জারি করে বিষয়টি জলের মতো পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, পাকিস্তানের সঙ্গে মিসাইল চুক্তি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তা 'ভুল'।


বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'গত ৩০ সেপ্টেম্বর আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অফ ওয়ারের যে তালিকা প্রকাশ করেছিল, তাতে বিদেশি সামরিক বিক্রয় চুক্তিতে কিছু পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছিল। পাকিস্তান-সহ বহু দেশের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য।

পাক সংবাদমাধ্যমের ভুয়ো রিপোর্ট

সংবাদমাধ্যমের 'ভুয়ো রিপোর্টের' বিপরীতে প্রশাসন একটা বিষয় স্পষ্ট করে দিতে চায় যে, এই চুক্তি সংশোধনের কোনও অংশেই পাকিস্তানকে নতুন এআইএম-১২০ডি-৩ মাঝারি পাল্লার 'এএমআরএএএম' (AMRAAM) মিসাইল দেওয়ার কথা বলা হয়নি। পাকিস্তানের বর্তমান সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কোনও সম্ভাবনা এই চুক্তিতে নেই।'

প্রসঙ্গত, প্রায় চার দশক আগে পাকিস্তানের হাতে এসেছিল এফ-১৬ যুদ্ধবিমান, যা গত মে মাসে ভারতের সঙ্গে সেনা সংঘর্ষের সময় ব্যবহার করেছিল ইসলামাবাদ। তাই মনে করা হচ্ছিল, নতুন এএমআরএএএম ক্ষেপণাস্ত্র এলে তা ওই এফ-১৬ যুদ্ধবিমানেই বসানো হবে।

মিসাইল চুক্তির রিপোর্ট মানতে নারাজ পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ 

অন্যদিকে, সেপ্টেম্বরের শেষে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ এবং পাক সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়েছিল। সেখানে প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে ওয়াশিংটন-ইসলামাবাদের মতের মিল আরও নিবিড় করার সিদ্ধান্ত হওয়ায় জল্পনা তুঙ্গে উঠেছিল। পাক সংবাদমাধ্যমগুলিও একে 'নতুন সামরিক চুক্তি' হিসেবে প্রচার করে। তবে, মার্কিন দূতাবাসের এই বিবৃতি আপাতত সেই স্বপ্নে 'জল ঢেলে' দিল বলেই মনে করা হচ্ছে।

Tags:
PakistanUSADonald TrumpPakistan Fake News
