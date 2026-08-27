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নেপালের ভয়াল ফ্ল্যাশফ্লাডের পিছনে চিনা ড্রাগনের লেজের ঝাপটা? কীভাবে কালপ্রিট জি জিনপিং? কেন চিনের ষড়যন্ত্র?

Flash Floods Hit Northern Nepal: সহসাই ঘোরতর রহস্যের গন্ধ নেপালে! নেপালের এই ভয়াল ফ্ল্যাশফ্লাডের পিছনে কি চিনা ড্রাগনের লেজের ঝাপটা রয়েছে? কালপ্রিট কি জি জিনপিং? কীভাবে? চিনের ষড়যন্ত্র এটা? কেনই-বা? নেপালের আকস্মিক বন্যা কি চিনের ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয়-বাঁধের কারণেই? সব অভিযোগ শুনে কী জবাব দিল বেইজিং? নেপাল কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চিনকেই তাদের দেশের এই মহা বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করছে। প্রকৃত সত্যটা কী?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 27, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:01 PM IST
নেপালের ভয়াল ফ্ল্যাশফ্লাডের পিছনে চিনা ড্রাগনের লেজের ঝাপটা? কীভাবে কালপ্রিট জি জিনপিং? কেন চিনের ষড়যন্ত্র?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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