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EXPLAINER: অবেশেষে আমেরিকার দর্পচূর্ণ! হরমুজে ইরানের দখলে সেই 'জলদানব', চলে এল রক্তগরম করা ভিডিয়ো

US-Iran tensions: ইরান কি আমেরিকার কোনও সাবমেরিন দখলে নিয়েছে? আন্ডারওয়াটার ভেহিকল বা ড্রোন সাবমেরিন নিয়ে কী জানা যাচ্ছে? চলে এল রক্তগরম ভিডিয়ো

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 09, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:15 PM IST
EXPLAINER: অবেশেষে আমেরিকার দর্পচূর্ণ! হরমুজে ইরানের দখলে সেই 'জলদানব', চলে এল রক্তগরম করা ভিডিয়ো
Image Credit: ইরানের দখলে সেই দানব!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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