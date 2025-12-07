World’s Busiest Railway Station: ৩৬ প্ল্যাটফর্ম, ২০০ এন্ট্রি গেট, রোজ ২৭০৪৭০৩ যাত্রী! বিশ্বের ব্যস্ততম রেল স্টেশনের নাম জানেন?

World’s Busiest Railway Station: ৩৬ প্ল্যাটফর্ম, ২০০ এন্ট্রি গেট, রোজ ২৭০৪৭০৩ যাত্রী! বিশ্বের ব্যস্ততম রেল স্টেশনের নাম জানেন?
World’s Busiest Railway Station: ৩৬ প্ল্যাটফর্ম, ২০০ এন্ট্রি গেট, রোজ ২৭০৪৭০৩ যাত্রীর যাতায়াত! বিশ্বের ব্যস্ততম রেল স্টেশনের নাম জানেন? হাওড়া বা শিয়ালদহ কিন্তু নয়। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস বা কানপুর সেন্ট্রালও নয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বজুড়ে পরিবহণের প্রধান মাধ্যম রেল নেটওয়ার্ক। প্রতি দেশেরই নিজস্ব বিখ্যাত রেল স্টেশন রয়েছে। যার মধ্যে অনেকগুলি বিশালতা, নকশা, ইতিহাস বা যাত্রীদের বিশাল প্রবাহের জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে বিদ্যমান অনেক স্টেশনই গত শতাব্দীর ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়। এদিকে, কিছু স্টেশন তাদের উদ্ভাবনী স্থাপত্য, যাত্রীদের বিশাল প্রবাহের কারণে আলাদাভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রতিবেদনে কথা হবে বিশ্বের ব্যস্ততম রেল স্টেশন নিয়ে।
বিশ্বের ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন কোথায় অবস্থিত?
মহানগরী বললেই দিল্লি, মুম্বই এবং কলকাতার কথা হয়। সেখানে কিছু ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশনও রয়েছে। যেখানে প্রতিদিন প্রতি স্টেশন থেকে যাত্রীদের প্রচুর ভিড় থাকে। তবে, আজ আমরা যাত্রী ঘনত্বের দিক থেকে অন্য প্রান্তটি দেখব। আমরা যে ট্রেন স্টেশনের উপর আলোকপাত করব তা অন্য যে কোনও কিছুর চেয়ে আলাদা। সারা বিশ্ব থেকে এই স্টেশনে আসা-যাওয়া লোকের সংখ্যা অবিশ্বাস্য। প্রতিদিন এই স্টেশনে মোট কতজন যাত্রী যাতায়াত করেন তার সঠিক সংখ্যা অনুমান করার কোনও উপায় নেই; এটি বিশ্বের ব্যস্ততম ট্রেন স্টেশনগুলির মধ্যে একটি।
স্টেশনটি কখন বিশ্বের ব্যস্ততম স্টেশন হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেল?
আমরা যে রেলওয়ে স্টেশনের কথা বলছি, তা এমন এক জায়গায়, সেখানে ট্রেনে চেপেই প্রতিদিন ৩.৮ মিলিয়ন মানুষ কাজে যান। স্টেশনটিকে এমন এক জায়গা হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে, যা চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা এবং সর্বদা মানুষের যাতায়াতে পরিপূর্ণ। জাপানের টোকিয়োতে অবস্থিত, শিনজুকু স্টেশনটি পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যস্ততম ট্রেন স্টেশনের খেতাব পেয়েছে। অবিশ্বাস্যভাবে ব্যস্ত থাকার পাশাপাশি, শিনজুকু স্টেশনে ৩৬টি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। এখানে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় একটি ট্রেন যাতায়াত করে। এমনই পরিস্থিতি হয় যে, সেখানে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করা কঠিন।
কী বলছে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস
গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে,'বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন (সাবওয়ে নিয়ে) হল জাপানের টোকিয়োর শিনজুকু স্টেশন। যেখানে ২০২২ সালে গড়ে দৈনিক যাত্রী পরিবহণ ছিল ২৭০৪৭০৩ জন। শিনজুকু স্টেশনটি শিনজুকু এবং শিবুয়া ওয়ার্ডের মধ্যে সীমানায় অবস্থিত, যা একসঙ্গে টোকিয়ো শহরের ব্যস্ততম অংশগুলির বেশিরভাগ অংশ জুড়েই। এটি জেআর ইস্ট (জাপান রেলওয়ে), কেইও কর্পোরেশন, ওডাকিউ ইলেকট্রিক রেলওয়ে, তোয়েই সাবওয়ে এবং টোকিও মেট্রো-সহ বেশ কয়েকটি বিভিন্ন ট্রেন এবং সাবওয়ে অপারেটিং কোম্পানিকে পরিষেবা দেয়।'বার্ষিক প্রায় ১.২৭ বিলিয়ন যাত্রী ট্রেনে ওঠার জন্য শিনজুকু স্টেশন বেছে নেন। ২০১৮ সালে স্টেশনটি বিশ্বের ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের স্বীকৃতি পেয়েছিল...
