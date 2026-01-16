Donald Trump Nobel Peace Prize: বেনজির! ভেনেজুয়েলার মাচাদোর নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়ে নিলেন ট্রাম্প, অবিশ্বাস্য...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Donald Trump Nobel Peace Prize: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিজের নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক উপহার দিয়েছেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো। গতকাল বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নোবেল হাতে তুলে দেন। মাচাদো বলেন, তিনি ট্রাম্পকে তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক উপহার দিয়েছেন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 16, 2026, 10:49 AM IST
অয়ন ঘোষাল: অবশেষে স্বপ্নপূরণ! নোবেল শান্তি পুরস্কার। পাখির চোখের মতো লক্ষ্য ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ২০২৫ সালে নোবেল শান্তি পুরষ্কার ঘোষণার আগে থেকেই নিজেকে 'বিশ্বশান্তির দূত' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তাঁকে উপযুক্ত মনে করেনি নোবেল-কমিটি। নোবেল শান্তি পুরস্কার পান ভেনেজুয়েলার নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। 

এ প্রসঙ্গে ফক্স নিউজ জানিয়েছে, মাচাদো একপ্রকার জেদ ধরে বসে ছিলেন, তিনি  প্রেসিডেন্টকে নোবেল দেবেন। সেই সঙ্গে হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়, ট্রাম্প নোবেল গ্রহণ করেছেন। গত ডিসেম্বরেই ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালিয়ে সেই দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক গ্রেফতার করে আমেরিকান সেনা। তারপর ট্রাম্প নিজেকে সে-দেশের কার্যকরী প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপরই ২০২৫-এর নোবেল শান্তি পুরষ্কার বিজয়ী ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা মাচাদো ট্রাম্পের হাতে ওই পুরস্কার তুলে দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু নোবেল-কমিটির নিয়ম অনুসারে তা তো সম্ভব ছিল না। অবশেষে ভেনেজুয়েলার নোবেলজয়ী বিরোধী নেত্রী নিজেই ওই পুরস্কার ট্রাম্পের হাতে তুলে দিলেন। আর খুশি মনে তা 'গ্রহণ'ও করলেন ট্রাম্প। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে নিজেই জানিয়েছেন সেই কথা।

বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে মাচাদো নিজে গিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেন। এবং প্রেসিডেন্টের হাতে নোবেল পুরস্কার তুলে দেন। হোয়াইট হাউসে সাক্ষাতের পর ট্রাম্প বলেন, 'আমি যে কাজ করেছি তার জন্য মাচাদো আমাকে তার নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়েছেন।' তিনি মাচাদোকে 'একজন অসাধারণ মহিলা' বলেও প্রশংসা করেন এবং বলেন, এই মেডেল দেওয়া ছিল পারস্পরিক সম্মানের একটি সুন্দর উদাহরণ।

তবে নোবেল ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, মাচাদো আসলে তার নোবেল পুরস্কার ট্রাম্পকে দিতে পারেন না। ট্রাম্প অনেক দিন ধরেই এই পুরস্কার পেতে চেয়েছিলেন। তাই এই ঘটনাটি মূলত প্রতীকী। তবুও এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ট্রাম্প কার্যত মাচাদোকে রাজনীতিতে পাশ কাটিয়ে দিয়েছেন, যদিও তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভেনেজুয়েলার প্রতিরোধ আন্দোলনের মুখ ছিলেন। হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন যে ট্রাম্প এই মেডেলটি নিজের কাছেই রাখবেন।

হোয়াইট হাউস ছাড়ার পর মাচাদো সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের মেডেলটি দিয়েছি।' তিনি বলেন, এটি তিনি দিয়েছেন 'আমাদের স্বাধীনতার প্রতি তার বিশেষ অঙ্গীকারের স্বীকৃতি হিসেবে।'

অন্যদিকে ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় কবে নির্বাচন হবে, সে বিষয়ে কিছুই স্পষ্ট করেননি। তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন, মাচাদোর পক্ষে দেশ চালানো কঠিন হবে, কারণ দেশের ভেতরে তাঁর যথেষ্ট সমর্থন নেই। যদিও অনেকের বিশ্বাস, ২০২৪ সালের নির্বাচনে মাচাদোর দলই জয়ী হয়েছিল—যে ফলাফল মাদুরো মানতে অস্বীকার করেন। এর পাশাপাশি ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন, তিনি মাদুরোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডেলসি রদ্রিগেজের সঙ্গেও কাজ করতে প্রস্তুত। এতে মাচাদোর সমর্থকদের মধ্যে হতাশা বাড়ে।

বৈঠক শেষে মাচাদো খুব বেশি কিছু বললেন না। তিনি শুধু জানালেন, আলোচনায় বিস্তারিত কিছু হয়নি। হোয়াইট হাউসের গেটের বাইরে তখন অপেক্ষা করছিল অনেক সমর্থক। তাদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। মাচাদো তাদের সঙ্গে দেখা করলেন, অনেককে জড়িয়ে ধরলেন।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

