Trump on H1B Visa: আমেরিকায় এত মেধাবী নেই, সোজা বলে দিলেন ট্রাম্প! H1B ভিসা নিয়মে ফের ডিগবাজি?

Trump on H1B Visa: আমেরিকায় এত মেধাবী নেই, সোজা বলে দিলেন ট্রাম্প! H1B ভিসা নিয়মে ফের ডিগবাজি?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ভোটের প্রচারে বলেছিলেন 'আমেরিকা ফার্স'। অর্থাত্ আমেরিকায় আমেরিকানদেরই অগ্রাধিকার। ভোটে জিতে সেটা করে গিয়েই দেশের এলিট ভিসা H1B Visa দেওয়ার ক্ষেত্রে মারাত্মক কড়াকড়ি নিয়ম করে দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ফি বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৫০০ ডলার থেকে ১ লাখ ডলার। সর্বশেষ সংযোজন, বেশকিছু রোগ থাকলে মিলবে না ভিসা। সেসব করেও এতদিনে বোধদয় হয়েছে ট্রাম্প সাহেবের।
মঙ্গলবার এক সাক্ষাতকারে একেবারে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, বাইরে থেকে আমাদের প্রতিভাবান মানুষদের আনতে হবে। কারণ আমাদের দেশে প্রচুর সংখ্যক মেধাবী মানুষ নেই।
ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে ট্রাম্প বলেন, দেশে যারা বেকার তাদের তুলে এনে তুমি বলতে পার না, যাও মিসাইল বানাও। আমেরিকার মানুষদের বেতন বাড়াতে গেলে বিদেশি কর্মীদের এনে দেশ ভরিয়েও ফেলতে পার না। কিন্তু তার পরেও আমাদের এদেশে ট্যালেন্টেড মানুষদের আনতে হবে।
সাংবাদিক ট্রাম্পকে বারবার প্রশ্ন করেন, আমাদের তাহলে বহু ট্যালেন্টেড মানুষ রয়েছেন। ওই কথা শুনে ট্রাম্প প্রতিবাদ করেন, না একেবারেই নয়। কোনও কোনও বিশেষ প্রতিভাধর ব্যক্তির অভাব রয়েছে।
গত জানুয়ারি মাসে H1B ভিসার ফি একলাফে ১ লাখ ডলার করে দেন ট্রাম্প। এনিয়ে গোটা দুনিয়ায় হইচই পড়ে যায়। এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ভারত। কিন্তু উল্টোদিকে, ওই ঘোষণায় দেশে প্রবল বিরোধিতার মুখে ট্রাম্প। দেশের অধিকাংশ বড়বড় কোম্পানি ট্রাম্পের সমালোচনায় মুখর হয়েছে। সম্প্রতি ওরাকেলের সিইও ল্যারি এলিসনকে এক অনুষ্ঠানে বলেন, আমি আমাদের দেশে ট্যালেন্টেড মানুষরা আসুক। আমি চাই না ওই ধরনের প্রতিভাধর মানুষের আসা বন্ধ হয়ে যাক।
