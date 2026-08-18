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বিশ্বের বড়দা ট্রাম্পের মুখে হঠাৎ ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নাম কেন? কী রহস্য পিছনে?

Donald Trump and Gyanesh Kumar: ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে জ্ঞানেশ কুমারের নাম! সহসা বিশ্বের শক্তিশালী দেশের সর্বময় কর্তা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে ভারতের নির্বাচন এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের প্রশংসা শোনা গেল! ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার উদাহরণ টেনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মন্তব্য করায় তা ঘিরে খুব স্বাভাবিক ভাবেই শুরু হয়েছে নানা চর্চা।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 18, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:50 PM IST
বিশ্বের বড়দা ট্রাম্পের মুখে হঠাৎ ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নাম কেন? কী রহস্য পিছনে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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