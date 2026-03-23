Iran Israel War: ভূতের মুখে রামনাম: ৫ দিন ইরানে হামলা নয়, ট্রাম্পের ঘোষণার পরই হুড়মুড়িয়ে কমল তেলের দাম

Iran Israel War: ভূতের মুখে রামনাম: ৫ দিন ইরানে হামলা নয়, ট্রাম্পের ঘোষণার পরই হুড়মুড়িয়ে কমল তেলের দাম

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 23, 2026, 07:08 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইসলায়েল ও আমেরিকার ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে ইরান। তুচ্ছ তাচ্ছিল্ল করে যে ভাবে ইরানে হামলা চালিয়েছিল আমেরিকা ও ইসরায়েল সেই পদক্ষেপ থেকে পিছু হঠা এখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হরমুজ প্রণালী আটকে দিয়েছে ইরান। মধ্যপ্রাচ্যের সব মার্কিন ঘাঁটিতে মিসাইল দেগে দিয়েছে খামেইনির দেশ। ফলে একদিকে যেমন তেলের দাম চড়চড়িয়ে বেড়েছে, অন্যদিকে এবার যুদ্ধের পরিণতির জল মাপতে শুরু করেছে ইসরায়েল ও আমেরিকা। এমনই এক পরিস্থিতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন ইরান ও আমেরিকা গত ২ দিন ধরে আলোচনা চালাচ্ছে। পরিস্থিতি ভালো দিকেই এগোচ্ছে। আমেরিকা ঠিক করেছে আগামী ৫ দিন আমেরিকা ইরানের কোনও বিদ্যুত্ কেন্দ্রে হামলা চালাবে না।

ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্য়ান্ডেলে বলেছেন, গত ৩ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে যুদ্ধরত দুই দেশের মধ্যে হওয়া আলোচনা খুবই ভালো এবং ফলপ্রসূ হয়েছে। যদিও তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি, তবে বলেছেন যে উভয় পক্ষ মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের “সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত সমাধান” নিয়ে কথা বলেছে। গত দুই দিনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে “খুব ভালো এবং ফলপ্রসূ আলোচনা” হয়েছে,যা মধ্যপ্রাচ্যের এই সংঘাতের সম্পূর্ণ সমাধানের দিকে এগোচ্ছে। এই আলোচনা পুরো সপ্তাহ জুড়েই চলবে।

তিনি আরও লিখেছেন, এই গভীর, বিস্তারিত ও গঠনমূলক আলোচনার ধরন ও পরিবেশ দেখে—যা পুরো সপ্তাহ জুড়ে চলবে—তিনি ‘ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার’-কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির ওপর যেকোনো সামরিক হামলা ৫ দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

উল্লেখ্য, আমেরিকার এমন পদক্ষেপ অনেকটাই অপ্রত্যাশিত ছিল। কারণ সম্প্রতি পর্যন্ত দুই পক্ষের কেউই উত্তেজনা কমানোর কোনো ইঙ্গিত দেয়নি। তবে শুক্রবার ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি তেহরানের সঙ্গে আলোচনায় বসতে আগ্রহী। বর্তমান যুদ্ধে ইরানের অনেক শীর্ষ নেতা নিহত হওয়ার পর ট্রাম্প বলেন, এখন সেখানে কেউই নেতা হতে চায় না। আমাদের কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই, কিন্তু কথা বলার মতো কেউ নেই… আর জানেন কী? আমরা এটা নিয়েই খুশি।

আরও পড়ুন-'হরমুজ প্রণালী বন্ধ করা মেনে নেওয়া যায় না', তেল-গ্যাস সরবারহ নিয়ে বড় কথা বলে দিলেন মোদী

আরও পড়ুন-ভোটের আগে বিশাল ধাক্কা, মুর্শিদাবাদে বাম-কংগ্রেসের গড়ে উড়ল সবুজ আবির

এদিকে, ট্রাম্পের সর্বশেষ পোস্টের আগে প্রকাশিত ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, তেহরানের উচ্চপর্যায়ের এক সূত্রের মতে, ইরানের কর্মকর্তারা হরমুজ প্রণালী আবার চালু করার বিষয়েও আলোচনা করতে রাজি নন। এই প্রণালীটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ, যার মাধ্যমে বিশ্বের বড় অংশের তেল বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

এদিকে, আমেরিকার সঙ্গে যে ইরানের আলোচনা চলছে তা স্বীকার করেনি ইরান।  বরং ট্রাম্পের ওই ঘোষণাকে “পিছু হটা” বলে উল্লেখ করেছে আফগানিস্তানে ইরানের দূতাবাস। তাদের মতে, ইরানের হুমকির পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পিছিয়ে গেছেন। ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, আমেরিকা যদি তাদের জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর হামলা করে, তাহলে তারা পুরো অঞ্চলের জ্বালানি অবকাঠামোতে পাল্টা আঘাত হানবে। এর পরই ট্রাম্প পিছিয়ে যান এবং হামলা স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন।

এদিকে, ট্রাম্পের ওই ঘোষণার পরই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমল ব্যারেলে ১৩ শতাংশ। আল-জাজিরার তথ্য অনুযায়ী ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচারসের দাম ব্যারেলে প্রায় ১৭ ডলার বা ১৫ শতাংশ কমে ৯৬ ডলারে নেমে এসেছে। এর আগে জাহাজে ইরানের হামলার কারণে হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে ১০০ ডলারের উপরে উঠে গিয়েছিল।  

