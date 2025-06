Iran Israel War: যুদ্ধবিরতিতে রাজি ইরান-ইসরায়েল? বড়সড় দাবি ডোনাল্ড ট্রাম্পের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানা ১২ দিন ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের(Iran Israel War) অবসান? এমনটাই দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, ইরান ও ইসরায়েল 'সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতি' চুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা ট্রাম্প ১২ দিনের যুদ্ধ শেষ বলে উল্লেখ করেছেন।

অন্যদিকে ট্রাম্পের ঘোষণার পরই ইরান এই দাবিকে অসম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। এবং জানিয়েছে যে কোনও যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়নি। তবে ট্রাম্পের দাবি অস্বীকার করার পরই ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি যুদ্ধবিরতির ইঙ্গিত দিয়েছেন।শুধু তাই নয়, তিনি ইরানের সশস্ত্র বাহিনীকে 'শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করার জন্য' ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন লোকেদের বেশি ভরসা করবেন না সিংহ, চাকরিতে দুর্দান্ত সুযোগ কন্যার...

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি যুদ্ধবিরতির ইঙ্গিত:

তিনি বলেন, 'আমাদের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী ইসরায়েলের আগ্রাসনকে দমন করতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গিয়েছে। সকল ইরানিদের সঙ্গে আমি আমাদের সাহসী সশস্ত্র বাহিনীকে ধন্যবাদ জানাই, যারা নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করেছে।'

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.

As of now, there is NO "agreement" on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 24, 2025