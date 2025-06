Iran Israel war: Watch:'যুদ্ধবিরতি'-র তোয়াক্কা না করে ইরানে মারমুখি ইসরায়েল, ক্ষুব্ধ ট্রাম্পের ভাইরাল ভিডিয়ো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একাই একশো। তিনি নিজেই গুঁতিয়ে ইরান-ইসরায়েল লড়াইয়ে ঢুকে পড়েছেন ইসরায়েলকে বাঁচাতে। দেশ থেকে বি-২ বম্বার উড়িয়ে নিয়ে এসে ইরানের ৩ পরমাণু কেন্দ্রে বোমা ফেলেছেন। তিনিই আবার এখন বলছেন ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি হয়ে গিয়েছে। ইসরায়েলকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ইসরায়ের, আর বোমা ফেল না। এরকম করলে একটা বড় ধরনের লঙ্ঘন হবে। এখনই তোমাদের পাইলটদের ফিরিয়ে আনো।

.@POTUS: "These guys gotta calm down. It's ridiculous. I didn't like plenty of things that I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal ... and I didn't like the fact that the retaliation was very strong." pic.twitter.com/Tv7YvdsXmp

