Donald Trump: ইদের কুরবানি থেকে মুক্তি পেল 'ডোনাল্ড ট্রাম্প', সরকারি হস্তক্ষেপে ঢাকার চিড়িয়াখানায় মিলল ঠাঁই

Donald Trump buffalo: ইদের কুরবানি থেকে রেহাই দেওয়া হল 'ডোনাল্ড ট্রাম্প'কে। সরকারি হস্তক্ষেপে ঢাকার চিড়িয়াখানায় পেল ঠাঁই। ভাইরাল মোষকে নিয়ে এখন নেটদুনিয়া মেতেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশের ভাইরাল মোষ (The Viral Buffalo In Bangladesh) অবশেষে বেঁচে গেল। বলি হওয়ার কথা ছিল সেটির। তবে তারিক রহমান সরকারের হস্তক্ষেপে রেহাই দেওয়া হল ইদের (Eid Al-Adha 2026) কুরবানি থেকে। সোনালি রঙের লোমের কারণে লোকমুখে এই মোষ ‘ডোনাল্ড ট্রাম্প’ নামেই পরিচিত হয়েছে।
২৮ মে, বৃহস্পতিবার কুরবানি দেওয়ার জন্য আগেই বিক্রি করা হয় 'ট্রাম্প'কে। কুরবানির যাবতীয় প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মোষের প্রতি মানুষের যেভাবে আগ্রহ বাড়ছে, তা মাথায় রেখেই মোষের বিষয়টি বিবেচনা করেন সরকারি কর্তারা। তাঁরা শেষ মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করে কুরবানি রুখে দেন।
বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ নির্দেশ দিয়েছেন যেন মোষটিকে কুরবানি থেকে রেহাই দেওয়া হয়। আহমেদ নির্দেশে মোষের ক্রেতাকে তাঁর অর্থ ফেরত দেওয়া হবে এবং প্রাণীটিকে সরকারি তত্ত্বাবধানে ঢাকার জাতীয় চিড়িয়াখানায় স্থানান্তর করা হবে। সরকারের এক কর্তা জানিয়েছেন, নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং মোষের প্রতি সাধারণ মানুষের অসাধারণ আগ্রহের কারণেই শেষ মুহূর্তে কুরবানির সিদ্ধান্তে বদল!
ভাইরাল মোষ নিয়ে দু'এক কথা:
৭০০ কিলো ওজনের ৪ বছরের এই ভাইরাল মোষ
সোনালি চুলের এই চারপেয়ে এক বিরল অ্যালবিনো মোষ
মোষের মাথায় চুলের গোছা রয়েছে, যে নাকি ট্রাম্পের স্বতন্ত্র চুলের স্টাইলের মতো!
এই মিলের কারণেই নেটদুনিয়ায় এই মোষ 'ডোনাল্ড ট্রাম্প' নামে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
মূলত ইদের কুরবানির জন্য কেনা মোষই দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়।
মোষের ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।
সোশ্যাল মিডিয়ার বাইরেও এই মোষের এখন দারুণ জনপ্রিয়তা। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে এসেছে এই মোষটিকে এক ঝলক দেখার জন্য।
ঢাকার নিকটবর্তী নারায়ণগঞ্জের একটি খামারেই বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছে।
মোষ কীভাবে 'ডোনাল্ড ট্রাম্প' ডাকনাম পেল?
খামারের মালিক জিয়াউদ্দিন জানিয়েছেন যে, এই ডাকনাম তাঁর ভাইয়ের দেওয়া। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, মোষের কপালে সোনালি রঙের লোম রয়েছে। যা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের চুলের বিন্যাসের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। চার বছর বয়সী এই শ্বেতবর্ণের মহিষটিকে প্রায় ১০ মাস আগে কেনা হয়েছিল। এটিকে বিশেষ যত্ন করা হত, যার মধ্যে নিয়মিত খাবার দেওয়া এবং ঘন ঘন স্নান করানো অন্তর্ভুক্ত ছিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)