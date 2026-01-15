Iran Potest: তাল ঠুকছেন খামেইনিও, ইরানের উপরে যে ৬ উপায়ে হামলা করতে পারেন ট্রাম্প

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Iran Potest: আমেরিকার হামলার হুমকির মধ্যেই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইরানে কোনওরকম হামলা হলে দেশের শাসকশ্রেণি জাতীয়তাবাদের সেন্টিমেন্ট তুলে দেশের মানুষের মধ্যে ফাটল মেরামত করে ফেলবে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 15, 2026, 02:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানে জনবিক্ষোভের সুয়োগ নিয়ে সেখানে হামলার পাঁয়তারা কষছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারবারই হুমকি দিচ্ছেন, ইরান তার বিক্ষোভকারীদের উপরে হামলা বন্ধ না করলে তাকে বড় মূল্য দিতে হবে। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্য়েই বিক্ষোভকারীদের উপরে ক্রাকডাউনে মৃত্যু হয়েছে আড়াই হাজারের বেশি ইরানির।

ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে যে পরিমাণ উত্তেজনা তৈরি হয়েছে তাতে পশ্চিমী মিডিয়ার এমন একটা ভাব যে ইরানের ক্ষমতা থেকে সরতে চলেছেন সেখানকার ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেইনি। পাশাপাশি যে কোনও মুহূর্তে সেখানে হানা দিতে পারে আমেরিকা। কিন্তু বাধ সেধেছে ইরান নিয়ে চিন ও রাশিয়ার অবস্থান। শক্তিধর এই দুই দেশ ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছে তাতে আমেরিকার মনোভাবকে ভালো ভাবে নিচ্ছে না। পাশপাশি, সৌদি, তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক মুসলিম দেশ ইরানের পাশে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। এই জোটকেই বলা হচ্ছে ইসলামিক ন্যাটে। 

আমেরিকার হামলার হুমকির মধ্যেই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইরানে কোনওরকম হামলা হলে দেশের শাসকশ্রেণি জাতীয়তাবাদের সেন্টিমেন্ট তুলে দেশের মানুষের মধ্যে ফাটল মেরামত করে ফেলবে। পাশাপাশি খোমেইনির প্রতি মানুষের ক্ষোভ তা অনেকটাই প্রসমিত হয়ে যাবে।

ওমান, কাতার, বাহরাইন, কুয়েত এবং ইরাকে ঘাঁটি ও সামরিক স্থাপনার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক বিশাল সামরিক উপস্থিতি বজায় রেখেছে। এই ব্যাপক পদচিহ্ন ওই অঞ্চলে ওয়াশিংটনের দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত বিনিয়োগের গুরুত্বকে যেমন তুলে ধরে,তেমনি মার্কিন বাহিনীকে পাল্টা আক্রমণের ঝুঁকির মুখেও ফেলে দেয়।

গত বছর ইরান এই অঞ্চলের একটি মার্কিন ঘাঁটিতে আক্রমণ করায় ওয়াশিংটন তাদের একটি ঘাঁটি থেকে কর্মী কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। সেই বছরেরই জুন মাসে তেহরান কাতারের আল উদাইদ ঘাঁটিতে পুনরায় হামলা চালিয়ে তাদের সক্ষমতার প্রমাণ দেয়, যা ইরানের দাবি অনুযায়ী তাদের পারমাণবিক স্থাপনায় মার্কিন হামলার একটি পাল্টা জবাব ছিল। ওই ঘটনার পর সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা আলী শামখানি ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলেন যে, এই হামলা যেকোনো আক্রমণের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে ইরানের ক্ষমতার প্রকাশ। 

যে ৬ ভাবে আমেরিকা ইরানের উপরে হামলা করতে পারে

প্রথমত, মধ্যপ্রাচ্যের ঘাঁটিগুলো থেকে বি-৫২ (B-52) বোমারু বিমান ও যুদ্ধবিমানের মাধ্যমে ইরানের সামরিক স্থাপনায় আকাশপথে হামলা চালানো হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, পারস্য উপসাগরে থাকা রণতরী বা সাবমেরিন থেকে ক্রুজ মিসাইল ছুড়ে ইরানের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, ড্রোন হামলার মাধ্যমে রিভোলিউশনারি গার্ডের ঘাঁটি বা নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে নিখুঁত আঘাত হানা হতে পারে।

চতুর্থত, সাইবার যুদ্ধের মাধ্যমে ইরানের সামরিক যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অচল করে দেওয়া যেতে পারে।

পঞ্চমত, বিশেষ কমান্ডো বাহিনীর মাধ্যমে গোপন অভিযান চালিয়ে বড় কোনো যুদ্ধ ছাড়াই ইরানের কৌশলগত সম্পদ ধ্বংস করার সুযোগ রয়েছে।

সবশেষে, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র বা পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে সুনির্দিষ্ট হামলা চালিয়ে তাদের সামরিক শক্তি আরও দুর্বল করে দেওয়া সম্ভব।

