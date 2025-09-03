Donald Trump Death Rumour: পুতিন-মোদী বৈঠকের সময়ে হাসপাতালে বিপন্ন ট্রাম্প! মারাত্মক স্ট্রোকের খবর প্রকাশ্যে...

Donald Trump Death Rumour: পুতিন-মোদী বৈঠকের সময়ে হাসপাতালে বিপন্ন ট্রাম্প! মারাত্মক স্ট্রোকের খবর প্রকাশ্যে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের উপরে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পর দেশ বাজার গরম। দেশে অনেকেই বলছেন, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করে দেশকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প। এমনই এক পরিস্থিতিতে কয়েকদিন লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। এতেই ট্রাম্পের স্বাস্থ্য নিয়ে জোর শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় রটে যায় 'ট্রাম্প ইজ ডেড'। জল্পনা এড়াতে ট্রাম্প তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, 'এত ভালো কখনও থাকিনি।' সোশ্যাল মিডিয়ার একাংশের বক্তব্য়, ট্রাম্পের স্ট্রোক হয়েছিল। হোয়াইট হাউস সেটা চেপে গিয়েছে।
তবে গত সপ্তাহেই ট্রাম্পকে নাতিদের সঙ্গে গল্ফ খেলতে দেখা গিয়েছে। তবে সোশ্য়াল মিডিয়ায় কেউ কেউ লিখেছেন ট্রাম্পের চোখমুখ দেখে বোঝা যায় গুরুতর কিছু হয়েছে তাঁর। কেউ কেউ লিখেছেন, ট্রাম্পের কাছে মিডিয়াকে ঘেঁসতে দেওয়া হয়নি কারণ কেউ য়েন তার কোনও কাছ থেকে ছবি নিতে না পারে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন লিখেছেন, 'কেই যদি ওঁকে সাত দিনের বেশি দেখতে না পান তাহলে এমনটাও হতে পারে যে ওর শরীর খারাপের জন্য ওঁকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হতে পারে। আরও অনেক কিছুই হতে পারে।'
আব্রাহাম কোহেন সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিক বলে পরিচয় দিয়ে লিখেছেন, হোয়াইট হাউস কিছু একটা লুকোচ্ছে। ট্রাম্পের মিনি স্ট্রোক হয়েছিল। সম্ভবত ইস্কিমিকি স্ট্রোক। সম্প্রতি তাঁর হাতে একটি ক্ষতও দেখা গিয়েছে। তাই কিছু একটা হয়েছিল তা নিশ্চিত।
