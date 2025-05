Donald Trump | India Pakistan War: 'যেভাবেই হোক আমি সাহায্য করবো', ভারত-পাক যুদ্ধ আবহে মধ্যস্থতার বার্তা ট্রাম্পের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপারেশন সিঁদুরের পরে পাকিস্তানের কাছে সব থেকে বড় আতঙ্কের ও লজ্জার হল-- আকাশসীমা, নিয়ন্ত্রণরেখা কিংবা পশ্চিম সীমান্তরেখা কোনও কিছুই অতিক্রম না করেও পাকিস্তানের প্রধানতম প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে থাকা শহরগুলির নাকের ডগায় হামলা করেছে ভারত!

বুধবার প্রেসিডেন্ট ডোলান্ড ট্রাম্প পরিস্কার করে জানিয়েছিলেন ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে সেটি যেন খুব দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি ট্রাম্প আরও জানান, যদি কোনোরকমের সমস্যা তৈরি হয় তাহলে যেকোনো সাহায্যের জন্য আমেরিকা প্রস্তুত।

তিনি বুধবার আরও বলেন, 'এটা খুবই ভয়াবহ। আমাদের দুই দেশের সঙ্গেই ভালো সম্পর্ক রয়েছে। দুই দেশকেই থামতে দেখতে চাই আমি।'

#WATCH | #OperationSindoor | US President Donald Trump spoke on Indian strikes inside Pakistan.

US President Donald Trump says "It is so terrible. I get along with both. I know both very well. I want to see them work it out, I want to see them stop. Hopefully, they can stop now.… pic.twitter.com/sRsG3fVmjc

— ANI (@ANI) May 7, 2025