Zee News Bengali
Donald Trump on H-1B Visa: বিপদ ঘনাল শেষে! H1B ভিসায় ৯০ লক্ষ টাকার ফিজি নেবেন ট্রাম্প...

H-1B Visa new Rule: আমেরিকায় আরও চাপ বাড়ল বিদেশি কর্মচারীদের। শুল্ক গুঁতোর পর এবার H-1B ভিসা নিয়ে বড় ঘোষণা মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শুক্রবার ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়েছেন, এবার থেকে আমেরিকায় আসা বিদেশি কর্মচারীদের আনা কোম্পানিগুলিকে বার্ষিক ১ লাখ ডলার দিতে হবে। অর্থাত্‍ ভারতীয় মুদ্রায় সেটি দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৯০ লাখ টাকা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 20, 2025, 09:53 AM IST
Donald Trump on H-1B Visa: বিপদ ঘনাল শেষে! H1B ভিসায় ৯০ লক্ষ টাকার ফিজি নেবেন ট্রাম্প...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন H-1B ভিসা ব্যবস্থায় একটি বড় পরিবর্তন। এখন থেকে, কোম্পানিগুলিকে H-1B কর্মী স্পন্সর করার জন্য ১ লক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯০ লাখ টাকা) দিতে হবে।

হোয়াইট হাউস শুক্রবার বলেছে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যাতে শুধু সবচেয়ে দক্ষ কর্মীরাই যেন যুক্তরাষ্ট্রে আসতে পারে। যাতে তারা আমেরিকায় নিজেদের জায়গা পরিপক্ক করতে পারে। বিশেষ করে আমেরিকান কর্মচারীরা যেন কোনওভাবেই না সেইসব দক্ষ কর্মীদের জায়গা নিয়ে নিতে পারে।

ওভাল অফিসে এই আদেশ স্বাক্ষর করার সময় ট্রাম্প বলেন, 'কোম্পানিগুলো কর্মী চায়, আর আমরা সেরা কর্মীদের চাই। এই পদক্ষেপ আমেরিকাকে সেই কর্মী পেতে সাহায্য করবে।' তিনি আরও বলেছেন, 'প্রযুক্তি শিল্প এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করবে না। আমার মনে হয় তারা খুব খুশি হবে'।

কী এই H-1B ভিসা?
H-1B ভিসা হল যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার সবচেয়ে জনপ্রিয় উপায়গুলির মধ্যে একটি। প্রতি বছর হাজার হাজার ভারতীয়, বিশেষ করে আইটি খাতের কর্মীরা, এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে মার্কিন কোম্পানির স্পন্সরের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রে যান।

H-1B ভিসা নিয়ে আমেরিকার কী মত:

হোয়াইট হাউসের মতে, এই নতুন বিধিনিষেধ যুক্তরাষ্ট্রের কর্মীদের সুরক্ষিত রাখতে এবং নিশ্চিত করতে নেওয়া হয়েছে যাতে কোম্পানিগুলো কেবল তখনই বিদেশি দক্ষ পেশাদারদের আনে, যখন সত্যিই প্রয়োজন হয়। 

মার্কিন বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক বলেন, 'এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হল বড় টেক কোম্পানিগুলো যাতে বিদেশি কর্মীদের উপর নির্ভর না করে। ১ লক্ষ ডলারের ফি থাকলে, এটা আর অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে না। এর ফলে কোম্পানিগুলি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা তরুণদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়োগ দেবে। এই পদক্ষেপ বিদেশি কর্মীদের দ্বারা আমেরিকানদের চাকরি চলে যাওয়া বন্ধ করবে।'

হোয়াইট হাউসের স্টাফ সেক্রেটারি উইল শার্ফ বলেন, 'সবচেয়ে বেশি অপব্যবহার হওয়া ভিসা প্রোগ্রামগুলির একটি হল H-1B নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা প্রোগ্রাম। এই ভিসা মূলত সেইসব উচ্চদক্ষ কর্মীদের জন্য, যারা এমন ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করেন যেখানে আমেরিকানরা সাধারণত কাজ করেন না।' তিনি আরও বলেন, 'এই ঘোষণার মাধ্যমে কোম্পানিগুলোর জন্য H-1B আবেদনকারীদের স্পন্সর করার ফি ১ লক্ষ ডলারে বাড়ানো হচ্ছে। এর ফলে নিশ্চিত করা যাবে, যারা এ ভিসায় আসছেন তারা সত্যিই খুব উচ্চদক্ষ এবং এমন নয় যে তারা সহজে আমেরিকান কর্মীদের দিয়ে প্রতিস্থাপনযোগ্য।'

H-1B ভিসা সম্পর্কে আরও তথ্য:
H-1B ভিসা প্রোগ্রাম মূলত শুরু করা হয়েছিল এমন উচ্চদক্ষ বিদেশি পেশাদারদের যুক্তরাষ্ট্রে আনার জন্য, যেসব পদের জন্য স্থানীয় প্রতিভা পাওয়া কঠিন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি এমন এক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে, যার মাধ্যমে অনেক বিদেশি কর্মীকে আনা হয়, যারা সাধারণত বছরে প্রায় ৬০,০০০ ডলারের মতো বেতন পান - যা মার্কিন প্রযুক্তি কর্মীদের সাধারণত প্রাপ্ত ১ লক্ষ ডলারের তুলনায় অনেক কম।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

