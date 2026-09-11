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BIG BREAKING: এবার প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ৫ লাখ! শুধু জেতাতে হবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে, আমেরিকার ভোটেও ‘ভাতার রাজনীতি’!

আসছে নভেম্বরে আমেরিকায় মিডটার্ম ইলেকশন বা মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে। তারই জোরদার প্রস্তুতি শুরু ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির।  এবার জিতলেই দেশবাসীর পকেটে ঢুকবে প্রায় ৫ লাখ টাকা! কী জানা যাচ্ছে?

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 11, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:11 PM IST
BIG BREAKING: এবার প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ৫ লাখ! শুধু জেতাতে হবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে, আমেরিকার ভোটেও ‘ভাতার রাজনীতি’!
Image Credit: ভোট জিততে মরিয়া ট্রাম্প

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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