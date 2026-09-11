/BIG BREAKING: এবার প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ৫ লাখ! শুধু জেতাতে হবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে, আমেরিকার ভোটেও ‘ভাতার রাজনীতি’!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বেশ রঙিন মানুষ। একসময়ে রিয়ালিটি টিভি ব্যক্তিত্ব হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। গেম-শো ধাঁচের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার বিষয়ে তিনি নতুন নন। তবে গত বুধবার ডালাসে অনুষ্ঠিত রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনে তাঁর এক মন্তব্যে ঝড় উঠে গিয়েছে। নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ট্রাম্প নগদ অর্থ প্রদানের বিষয়টি সামনে এনেছেন। ট্রাম্প বলেছেন, রিপাবলিকানরা যদি হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস এবং সেনেট, উভয় কক্ষেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন, তবে তিনি আমেরিকার সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ৫০০০ ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় ৪.৭৮ লক্ষ টাকা) ডিভিডেন্ড দেবেন। তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের বলেন, 'রিপাবলিকানরা জিতলে আপনারাও আমাদের সঙ্গে জিতবেন।' কিন্তু বিপুল সংখ্যক মানুষকে এমন অর্থ প্রদান করতে গেলে মার্কিন সরকারের উপর ১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি আর্থিক বোঝা চাপবে। এই লভ্যাংশ প্রদানের ফলে কেবল ফেডারেল বাজেটের উপরই বিশাল চাপ পড়বে না, বরং মার্কিন বাজারে এমন বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ঢুকবে, যা অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে এবং মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি বাড়াতে পারে! ট্রাম্প কীভাবে এমন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবেন, সে বিষয়ে খুব একটা বিস্তারিত কিছু জানাননি। তিনি শুধু এটুকুই বলেছেন যে, এই অর্থ অবশ্যই আমেরিকার ভেতরেই খরচ করতে হবে।
ট্রাম্পের ঘোষণার পর কী প্রতিক্রিয়া
ট্রাম্পের ভাষণের পরপরই, তাঁর কট্টর মিত্র সেনেটর বার্নি মোরেনো এই প্রতিশ্রুতিকে আইনি রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে একটি বিল উত্থাপনের ঘোষণা করেছেন! যদিও বিলটি পাস হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এদিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ট্রাম্পের বক্তব্যকে কিছুটা নমনীয় ভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ট্রাম্প আসলে তাঁর শুল্ক নীতির ফলে সৃষ্ট 'মার্কিন শ্রমিকদের জন্য লভ্যাংশ'-র কথা বোঝাচ্ছিলেন। ভ্যান্স ফক্স নিউজকে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট মূলত যা বলছেন তা হল, আপনারা যদি আমেরিকান জনগণের স্বার্থে এই ধারা অব্যাহত রাখেন, আমাদের ক্ষমতায় রাখেন এবং এসব কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেন, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যে বিপুল সম্পদ সৃষ্টি করছি, তার সুফল আপনারা কিছুটা হলেও পাবেন।' তবে রাজনৈতিক বিভাজনের উভয় পক্ষের সমালোচকরাই এই অপ্রচলিত প্রতিশ্রুতিকে এক বিরল ঐকমত্যের সঙ্গে গ্রহণ করেন! আর তা হল উদ্বেগ ও বিস্ময়। অনেকেই প্রশ্ন তোলেন যে, এই লভ্যাংশ প্রদানের বিষয়টি ফেডারেল আইন লঙ্ঘন করবে কি না। ডালাসের বাসিন্দা ও রিসেপশনিস্ট ২৫ বছর বয়সী গ্যাবি মাইকেলিস, যিনি বৃহস্পতিবার সম্মেলনের বাইরে অন্যান্য বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে জড়ো হয়েছিলেন,তিনি বলেন, 'আমার প্রথম যে চিন্তাটা মাথায় এল তা হল, ঘুষ দেওয়া তো বেআইনি।' তিনি আরও বলেন, 'ট্রাম্প আগেও এমন কথা বলেছেন'! এই সময় তিনি ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ফেডারেল সরকারের ব্যয়-সংকোচন বা বাজেট কর্তনের অর্থ মার্কিন নাগরিকদের নগদ অর্থ হিসেবে প্রদানের প্রতিশ্রুতির কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'সেটা তো কখনই ঘটেনি।' টেক্সাসের রাইস সিটির অবসরপ্রাপ্ত টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী ও ট্রাম্প-সমর্থক স্টিভেন রবার্টসও বিষয়টি নিয়ে কিছুটা একই ধরনের, তবে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। তিনি হেসে বলেন, 'এটা অনেকটা ঘুষের মতোই। তবে আমার মতে, তিনি যদি সত্যিই এটা বাস্তবায়ন করতে পারেন, তবে তা দারুণ ব্যাপার হবে।' এই ধরনের প্রতিশ্রুতির আইনি বৈধতা নিয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গিয়েছে। কিছু সমর্থক এই পরিকল্পনাটিকে নিছক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে সমালোচকদের মতে, এটি ভোটারদের প্রভাবিত করার একটি বেআইনি প্রচেষ্টা হতে পারে।
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