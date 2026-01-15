Donald Trump’s Life At Risk: ইরান লিখল ট্রাম্পের মৃত্যুর পরোয়ানা! তেহরানের রাষ্ট্রীয় টিভি বলছে, ‘এবার টার্গেট'...

Donald Trump’s Life At Risk: ইরান লিখল ট্রাম্পের মৃত্যুর পরোয়ানা! তেহরানের রাষ্ট্রীয় টিভি বলছে, ‘এবার টার্গেট'...
Donald Trump’s Life At Risk: ইরান লিখে ফেলেছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর পরোয়ানা! তা রাষ্ট্রীয় টিভিতে সম্প্রচার করেই লিখে ফেলা হয়েছে ‘এবার টার্গেট মিস হবে না।'
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকা এবং ইরানের (US vs Iran) মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তেহরানের থেকে সরাসরি মৃত্যুর হুমকি পেয়েছেন। ( Donald Trump’s Life At Risk)। রিপোর্ট বলছে, ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে যে খবর সম্প্রচারিত হয়েছে। যেখানে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারের সময়ের প্রাণঘাতী হামলার ফুটেজ ব্যবহার করা হয়েছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর পরোয়ানা!
সংবাদসংস্থা এএফপি-র খবর অনুযায়ী, ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে ট্রাম্পের এমন এক ছবি দেখিয়েছে, যেখানে তাঁকে দেখে গুলিবিদ্ধ বলেই মনে হচ্ছে। এর সঙ্গে একটি বার্তাও ছিল, যেখানে বলা হয়েছে যে, 'এবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।' এখনও পর্যন্ত ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তেহরানের তরফে এটিই জারি করা সবচেয়ে সরাসরি ও প্রকাশ্য শক্তিশালী হুমকি। এমন খবরের মধ্যেই এই হুমকিটি এসেছে যে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে এক সামরিক হামলার কথা ভাবছেন। এভাবেই ইরানের আধিকারিকরা যে কোনোও সামরিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনকে সতর্ক করেছেন।
আরও পড়ুন: সামরিক শক্তিতে কে এগিয়ে? খামেইনি কি ট্রাম্পকে হারাতে পারবেন? চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন!
পেনসিলভেনিয়ায় ট্রাম্পের উপর হামলা
২০২৪ সালের জুলাই মাসে পেনসিলভেনিয়ার এক নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্পের উপর এক ব্যক্তি গুলি চালায়। সৌভাগ্যবশত, গুলিটি ট্রাম্পের কান ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের টেলিভিশন এই ঘটনার ছবি ব্যবহার করেই হুমকি দিয়েছে। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেয়নি। গত মঙ্গলবার ১৩ জানুয়ারি, এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, ইরান যদি বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ জোরদার করে, তবে আমেরিকা কঠোর ভাবে জবাব দেবে। তিনি ইরানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে বলেন, যদি তারা এমন কিছু করে, তবে 'আমরা অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা নেব।'
ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছেন, ইরানে বিক্ষোভকারীদের হত্যা ‘বন্ধ হচ্ছে’
ট্রাম্প বলেছেন যে, ইরানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা ‘বন্ধ হচ্ছে’। ট্রাম্পের যোগ, 'আমাদের বলা হয়েছে যে ইরানে হত্যা বন্ধ হচ্ছে — এটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে — এটি বন্ধ হচ্ছে। এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কোনও পরিকল্পনা নেই — অন্তত আমাকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে এমনই জানানো হয়েছে।' ইরানে ব্যাপক অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং সাম্প্রতিক সরাসরি সামরিক সংঘাতের পর আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সম্পর্ক এক সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে।
চরম উত্তেজনা ইরান-আমেরিকার
গতবছর জুনে ইরানের পারমাণবিক অগ্রগতির প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকা 'অপারেশন মিডনাইট হ্যামার' চালিয়েছিল। ইরানের তিনটি প্রধান পারমাণবিক স্থাপনায় (নাতানজ, ফোরদো এবং ইসফাহান) বোমা হামলা চালায় আমেরিকা। পেন্টাগনের মূল্যায়ন অনুসারে, এই হামলাগুলি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে প্রায় দু'বছর পিছিয়ে দিয়েছে। ইরান কাতারের আল উদেইদ বিমানঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে এর জবাব দিয়েছিল। ইরান হুমকি দিয়েছে যে আমেরিকার যে কোনোও পরবর্তী হামলা সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাশাহী এবং তুরস্কে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার কারণ হবে। উত্তেজনা বৃদ্ধির সঙ্গেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপকে মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন করেছেন।
আরও পড়ুন: ৭,৬৫,০০,০০,১৮,০৬,০০০ টাকা! মার্কিনি শুল্ক-ধাক্কার পরেও রেকর্ড বাণিজ্য উদ্বৃত্ত নিয়ে ট্রাম্পের মুখে ঝামা ঘষল...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)