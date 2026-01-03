Trump Captured Venezuela President: ট্রাম্পের তুর্কিনাচন! হামলা চালিয়ে ভেনেজুয়েলা থেকে কিডন্যাপ করে আনলেন সস্ত্রীক প্রেসিডেন্টকে...

Trump Captured Venezuela President: ট্রাম্পের তুর্কিনাচন! হামলা চালিয়ে ভেনেজুয়েলা থেকে কিডন্যাপ করে আনলেন সস্ত্রীক প্রেসিডেন্টকে...
Donald Trump Captured Venezuela President Nicolas Maduro: অবিশ্বাস্য নয়? কিন্তু সেটাই ঘটালেন তিনি ঘটালেন। তিনি যুদ্ধখ্যাপা ট্রাম্প। একটি দেশ থেকে সেদেশের প্রেসিডেন্টকে তাঁর স্ত্রী-সহ কিডন্যাপ করে নিজের দেশে নিয়ে চলে এলেন তিনি। এমন ভয়ংকর ঘটনা ঘটল এ পৃথিবীর মাটিতেই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবিশ্বাস্য নয়? নিজের দেশ থেকে স্বয়ং প্রেসিডেন্টকে তাঁর স্ত্রী-সহ কিডন্যাপ (President Nicolas Maduro) করে নিজের দেশে নিয়ে চলে আসা যায় এ যুগে? যায় কি না, তা নিয়ে আর সন্দেহের জায়গা নেই। ঘটল এ জিনিস এ পৃথিবীর মাটিতেই (Venezuela US Conflict)। ঘটালেন যুদ্ধখ্যাপা ট্রাম্পই (Donald Trump)। তিনি স্বয়ং এটা জানিয়েওছেন বিবৃতি দিয়ে। না, তিনি অবশ্য কিডন্যাপড হওয়া প্রেসিডেন্ট আমেরিকাতেই কি না, তা স্পষ্ট করেননি। বলেছেন, 'তাঁদের দেশের বাইরে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে'। কোথায় আছেন তাঁরা?
ট্রাম্পের বিবৃতি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ডোনাল্ড ট্রাম্পই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে বন্দি করে নিয়ে চলে এসেছেন! ভেনেজুয়েলার উপর লার্জ-স্কেল অ্য়াটাকের পরে এটা ঘটানো সম্ভব হয়েছে। সস্ত্রীক মাদুরোকে কিডন্যাপ করে আমেরিকায় উড়িয়ে আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ট্রাম্প আমেরিকার সময়ে সকাল ১১টায় এ নিয়ে একটি প্রেস কনফারেন্স করবেন।
যুদ্ধের দামামা
বাবা ভাঙ্গা বা নস্ট্রাদামুসের পূর্বাভাস নিয়ে গোটা বিশ্বই চমকিত থাকে। এঁদের পুরনো ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বারবার বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের (World War) দামামার কথা বলেছে। সে কথা কিন্তু সত্য হচ্ছে প্রতিদিনই। কেননা, বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের মধ্যেই ফের ভেনেজুয়েলা আক্রমণ আমেরিকার (us attack Venezuela)। শনির ভোরে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে বোমাবর্ষণের শব্দ শোনা গেল। শোনা গেল বিমান চলাচলের শব্দও। অন্তত সাতটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। বহু এলাকাই ঢেকে যায় অন্ধকারে।
শনির রাতে
স্থানীয় হিসেবে শনিবারে মাঝরাতে ভেনেজুয়েলার কারাকাসের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছিল। একই সঙ্গে ওই অঞ্চলে অত্যন্ত নিচু দিয়ে যুদ্ধবিমান উড়ে যাওয়ার খবরও পাওয়া গিয়েছিল। গভীর রাতে পরপর সাতবার বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গিয়েছিল বলে জানা যায়।
আতঙ্ক
জানা গিয়েছে, এই বিস্ফোরণের পরেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মানুষজন ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। অনেককে দেখা যায় রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে জটলা করতে, কী ঘটেছে বুঝতে চেষ্টা করে অনেকেই আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কীসের বিস্ফোরণ? কেন বিস্ফোরণ? না, বিস্ফোরণের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশাই রয়েছে। তবে কমেনি আতঙ্ক।
প্রেক্ষাপট
ভেনেজুয়ালা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে টেনশন নতুন নয়। কূটনৈতিক স্তরে এই দুটি দেশের সম্পর্ক বরাবরই তিক্ত। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে মার্কিন নৌসেনা পাঠানোর কথাও কিছুদিন আগে বলেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফলে ভেনেজুয়েলায় হামলা হতে পারে বলে আগেই মনে করেছিলেন কূটনীতি বিশেষজ্ঞরা। মার্কিন আধিকারিকদের পক্ষ থেকে অবশ্য মাঝরাতের ওই হামলা নিয়ে সাফাই দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, ভেনেজুয়েলার কারাকাস অঞ্চলে ড্রাগ পাচার হওয়ার জন্য মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়েছে। যদিও এই মার্কিনি অভিযান কারাকাসের বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত কি না, তা তখনও স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু ক্রমশ জানা গেল, আরও বড় ঘটনা ঘটেছে। দেশ থেকে স্রেফ হাওয়া হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট! ভাবা যায়?
