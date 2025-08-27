English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Donald Trump threatens: ভারতের সঙ্গে মাখামাখির শাস্তি? চিনকে ২০০% শুল্ক গুঁতোর হুমকি ট্রাম্পের...

U.S-China trade war: এপ্রিলের পর থেকে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়েছে, যখন উভয় দেশই একে অপরের রপ্তানির উপর ক্রমবর্ধমান শুল্ক আরোপ করেছিল। এক পর্যায়ে পাল্টা শুল্ক তিন অঙ্কে পৌঁছে যায়, যার ফলে সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বহু আমদানিকারক সরকারগুলির সমঝোতার অপেক্ষায় চালান বন্ধ রাখেন।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 27, 2025, 04:03 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বে শান দেওয়ার খাতিরে চিনের উপর ২০০ শতাংশ শুল্ক বসানোর হুমকি ডোনাল্ড ট্রাম্পের। এমনকী বেজিংকে চাপে রাখার জন্য আমেরিকার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ম্যাগনেট। ট্রাম্পে দাবি, “আমরা তাদের ম্যাগনেট দিচ্ছিলাম না বলে, তারা আমাদের বোয়িং-এর যন্ত্রাংশ দেয়নি। এর ফলে তাদের ২০০টি বিমান উড়তে পারেনি।” 

এমন এক সময়ে এই মন্তব্য করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যখন বোয়িং চিনের সঙ্গে প্রায় ৫০০ বিমান বিক্রির চুক্তির পথে এগোচ্ছে। যা স্পষ্ট করছে, বাণিজ্য আলোচনায় বিমান শিল্পই বড় ভূমিকা পালন করছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার চিনকে সতর্ক করে বলেন, বেইজিংকে যুক্তরাষ্ট্রকে ম্যাগনেট সরবরাহ করতেই হবে, নইলে “আমাদের তাদের উপর ২০০ শতাংশ শুল্ক বা এর কাছাকাছি কিছু আরোপ করতে হবে।” 

চিন বিরল ধাতু ও তার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ক্রমেই সংবেদনশীল হয়ে উঠছে। এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক বৃদ্ধির পাল্টা জবাব হিসেবে বেইজিং একাধিক বিরল ধাতব পদার্থ ও ম্যাগনেটকে রপ্তানি-নিষিদ্ধ তালিকায় যুক্ত করে। বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে এই বছর জুড়েই উত্তেজনা জারি ছিল। তবে এপ্রিলের পর থেকে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়েছে, যখন উভয় দেশই একে অপরের রপ্তানির উপর ক্রমবর্ধমান শুল্ক আরোপ করেছিল। 

এরপর থেকে ওয়াশিংটন ও বেইজিং উত্তেজনা কমানোর জন্য একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্র সাময়িকভাবে শুল্ক কমিয়ে ৩০ শতাংশ করেছে এবং চিন তাদের শুল্ক নামিয়েছে ১০ শতাংশে। তবে সোমবার ট্রাম্প স্পষ্ট করে দিয়েছেন, চীন যদি চুক্তির শর্ত মানতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তিনি আবারও শুল্ক বাড়ানোর পথ খোলা রাখবেন।

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

ChinaUnited StatesDonald TrumpTARIFFIndia
