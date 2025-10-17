English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

H-1B Visa: H-1B ভিসা আবেদনের ফি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল শীর্ষ মার্কিন ব্যবসায়ীরা! অচল হয়ে গেল আমেরিকা...

H-1B Visa: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ব্যবসায়িক গোষ্ঠীএইচ-১বি ভিসা আবেদন ফি-র সূত্রে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে। তারা প্রস্তাবিত ১ লক্ষ মার্কিন ডলার ফি-কে বেআইনি আখ্যা দিয়েছে। তারা বলেছে...

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 17, 2025, 03:31 PM IST
H-1B Visa: H-1B ভিসা আবেদনের ফি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল শীর্ষ মার্কিন ব্যবসায়ীরা! অচল হয়ে গেল আমেরিকা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: H-1B ভিসার ক্ষেত্রে বড় বদল। ইউএস চেম্বার অফ কমার্স (The US Chamber of Commerce)-- যারা আমেরিকার লার্জেস্ট বিজনেস গ্রুপও-- H-1B ভিসা নিয়ে মামলা করল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে (filed lawsuit against Trump administration)।  H-1B ভিসার আবেদনের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ মার্কিন ডলার দেওয়ার যে নিয়ম ট্রাম্প প্রশাসন প্রণয়ন করছে (proposed USD 100,000 H-1B visa application fee), তাকে বেআইনি (unlawful) তকমা দিল তারা। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Trump Putin Meet: বিশ্বরাজনীতিতে তোলপাড়, দীর্ঘ ফোনালাপ ট্রাম্প-পুতিনের! কী নিয়ে কথা হল দুই নেতার? আলোচনা, না ঝগড়া? হাঙ্গেরিতে...

'আনলফুল'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, ইউএস চেম্বার অফ কমার্স প্রস্তাবিত ১ লক্ষ মার্কিন ডলার এইচ-১বি ভিসা আবেদন ফি-র সূত্রে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে। তারা এটিকে বেআইনি বলে আখ্যা দিয়েছে।
বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনের একটি জেলা আদালতে দায়ের করা মামলায় চেম্বার যুক্তি দিয়েছে, উচ্চমূল্যের এই ভিসা ফি আমেরিকান ব্যবসার ক্ষতি করবে। এর ফলে কোম্পানিগুলিকে হয় শ্রমের জন্য অনেক বেশি খরচ করতে হবে অথবা কম সংখ্যক দক্ষ বিদেশী কর্মী নিয়োগ করতে হবে, যার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিকল্প কর্মী খুঁজে পাওয়া কঠিন।

ক্ষুব্ধ চেম্বার

চেম্বার বলেছে, ট্রাম্পের ১৯ সেপ্টেম্বরের এই ঘোষণা স্পষ্টতই বেআইনি এবং এটি আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য লাভজনক হবে। তারা আরও যোগ করেছে, প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা রয়েছে, কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করবে সেটা ঠিক করার, কিন্তু এই ক্ষমতা কংগ্রেস কর্তৃক পাস করা আইনকে বাতিল করতে পারে না। সংস্থাটি আরও বলেছে, এই ঘোষণাটি কেবল ভুল নীতি নয়; এটি সরাসরি বেআইনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ-নাগরিকদের প্রবেশাধিকারের উপর প্রেসিডেন্টের যথেষ্ট কর্তৃত্ব রয়েছে। তবে, সেই কর্তৃত্ব আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং কংগ্রেস কর্তৃক পাস করা আইনের সরাসরি বিরোধিতা করতে পারে না।"

নিল ব্র্যাডলি

চেম্বারের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট নিল ব্র্যাডলি বলেছেন, এই ফি-এর কারণে মার্কিন কোম্পানিগুলির বিশ্বের সেরা প্রতিভাদের নিজেদের কোম্পানিতে নিয়োগ করানোটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে। আর এটা এমন এক সময়ে ঘটছে, যখন মার্কিন অর্থনীতি খুব ভালো জায়গায় নেই! প্রসঙ্গত, এই চেম্বার সরাসরি প্রায় ৩ লক্ষ সদস্যের প্রতিনিধিত্ব করে এবং পরোক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ৩০ লক্ষেরও বেশি কোম্পানি ও সংস্থার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।

আরও পড়ুন: Kali Puja Weather: ভেস্তে যাবে কালীপুজো? তুমুল ঝড়বৃষ্টিতে দীপ নিভে যাবে দীপাবলির? ভাসবে কলকাতা-সহ কোন কোন জেলা?

এইচ-১বি ভিসা-বিতর্ক

ট্রাম্পের এইচ-১বি ভিসা সংক্রান্ত ঘোষণায় প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ অনেকে মনে করেছিলেন, এটি বর্তমান এইচ-১বি ভিসা হোল্ডারদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরতে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। তবে, হোয়াইট হাউস ২০ সেপ্টেম্বর স্পষ্ট করে জানিয়েছিল যে, ১ লক্ষ মার্কিন ডলারের এই ফি শুধুমাত্র নতুন ভিসার জন্য প্রযোজ্য একটি এককালীন চার্জ, এটি ভিসা পুনর্নবীকরণ (renewal) বা বর্তমান ভিসা হোল্ডারদের জন্য নয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
H-1B visaH-1B Visa FeesH-1B Visa RowDonald Trump sued over H-1B visa feeDonald Trump sued by US Chamber of Commercecountry’s largest business groupNeil Bradley
পরবর্তী
খবর

Trump Putin Meet: বিশ্বরাজনীতিতে তোলপাড়, দীর্ঘ ফোনালাপ ট্রাম্প-পুতিনের! কী নিয়ে কথা হল দুই নেতার? আলোচনা, না ঝগড়া? হাঙ্গেরিতে...
.

পরবর্তী খবর

World`s Fast and Fastest Genetic Search Engine: জেনেটিক ডেটাবেসে দ্রুততম অনুসন্ধানের নতুন দি...