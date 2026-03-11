English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Reliance Industry in US: ট্রাম্পের টেক্সাসে এবার তেলের ব্যবসা আম্বানির, শোধনাগারে বিনিয়োগ ₹২৭৫৬৪৮২৫০০০০০০

Trump Reliance Oil Refinery Deal: টেক্সাসে ৫০ বছর পর আমেরিকার প্রথম নতুন তেল শোধনাগার তৈরির ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যেখানে বিনিয়োগ সহযোগী হিসেবে তিনি ভারতের রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ৩০০ বিলিয়ন ডলারের এই বিশাল প্রকল্প মার্কিন জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 11, 2026, 12:34 PM IST
টেক্সাসে তেল শোধনাগার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জ্বালানি সংকেট জ্বলছে গোটা বিশ্ব। এই আবহেই আমেরিকায় নির্মিত হতে যাচ্ছে প্রথম নতুন তেল শোধনাগার। দীর্ঘ ৫০ বছর পর টেক্সাসে তৈরি হচ্ছে বিশাল এই তেল শোধনাগার। ৩০০ বিলিয়ন ডলারের (প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি টাকা) এই ঐতিহাসিক প্রকল্পে ভারতের রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে মার্কিন সরকার। মুকেশ আম্বানিকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

আরও পড়ুন:Auto LPG Crisis: গ্যাস নেই, পাম্পে লম্বা লাইন, অটো অমিল: লাগামছাড়া ভাড়াবৃদ্ধিতে কলকাতায় নিত্যযাত্রীদের হয়রানি

প্রকল্পের খুঁটিনাটি:
টেক্সাসের ব্রাউন্সভিলে 'আমেরিকা ফার্স্ট রিফাইনিং' নামে এই শোধনাগারটি তৈরি হবে। ট্রাম্পের মতে, এটি মার্কিন ইতিহাসের বৃহত্তম চুক্তি। এটি প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলারের একটি ঐতিহাসিক চুক্তি। এই প্রকল্পের ফলে দক্ষিণ টেক্সাসে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি বিশ্বের সবথেকে 'পরিচ্ছন্ন' বা পরিবেশবান্ধব শোধনাগার হিসেবে কাজ করবে।

'আমেরিকা ফার্স্ট' ও জ্বালানি আধিপত্য
নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমরা আবারও জ্বালানি ক্ষেত্রে প্রকৃত আধিপত্যে ফিরে আসছি।' তিনি জানান, তাঁর প্রশাসনের কর ছাড় এবং সহজ লাইসেন্স প্রক্রিয়ার কারণেই এই বিশাল বিনিয়োগ সম্ভব হয়েছে। ট্রাম্পের দাবি, এটি হবে বিশ্বের সবথেকে 'পরিচ্ছন্ন' বা পরিবেশবান্ধব শোধনাগার।

তবে এই প্রকল্পটি ভারতের সঙ্গে কোনও বৃহত্তর চুক্তির অংশ কি না, তা এখনও স্পষ্টভাবে জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে 'এলিমেন্ট ফুয়েলস হোল্ডিংস' নামের একটি সংস্থা টেক্সাসে শোধনাগার তৈরির কাজ পুনরায় শুরুর কথা জানিয়েছিল।

যুদ্ধের আবহে এই ঘোষণা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে ইরান এবং ইসরায়েল-আমেরিকা জোটের মধ্যে চরম উত্তেজনা চলছে। এই যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ 'হরমুজ প্রণালী' কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশচুম্বী হয়েছে এবং জোগান নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এমন সংকটের সময়েই অভ্যন্তরীণ জ্বালানি উৎপাদন বাড়াতে এই বড় পদক্ষেপ নিলেন ট্রাম্প।

আরও পড়ুন:India-Bangladesh: জ্বালানি সংকটে হাঁসফাঁস বাংলাদেশ, ডিজেলে বন্ধুত্বের হাত বাড়াল ভারত

'দাম শীঘ্রই কমবে': হোয়াইট হাউস
এদিকে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন যে, তেলের এই মূল্যবৃদ্ধি সাময়িক। তিনি দাবি করেন, মার্কিন সামরিক অভিযান 'অপারেশন এপিক ফিউরি' (Operation Epic Fury)-র লক্ষ্যপূরণ হলেই তেলের দাম আগের থেকেও অনেক কমে যাবে। লেভিট আশ্বস্ত করেছেন যে, এই অভিযানের পর ইরান আর কখনও পরমাণু বোমা দিয়ে আমেরিকাকে হুমকি দিতে পারবে না।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Donald Trumpreliance industriesIndia-US Energy DealBrownsville TexasOil Refinery
