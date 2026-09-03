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আমেরিকায় এই প্রথম! জীবিত প্রেসিডেন্টের মুখ মুদ্রায়! কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হু হু করে ফুরিয়ে গেল নতুন মার্কিনি কয়েন

Donald Trump's Face on US Currency: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাঁকশাল বলেছে, ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ঐতিহাসিক মাইলফলক উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি মুদ্রা তৈরি করা হয়েছে। এতে রয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখ। বিশেষ নকশায় তৈরি করা এই মুদ্রাটি আধুনিক মুদ্রাসংগ্রহে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 03, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:26 PM IST
আমেরিকায় এই প্রথম! জীবিত প্রেসিডেন্টের মুখ মুদ্রায়! কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হু হু করে ফুরিয়ে গেল নতুন মার্কিনি কয়েন

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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