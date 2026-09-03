/আমেরিকায় এই প্রথম! জীবিত প্রেসিডেন্টের মুখ মুদ্রায়! কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হু হু করে ফুরিয়ে গেল নতুন মার্কিনি কয়েন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনব! অভূতপূর্ব! এবার মার্কিনি মুদ্রায় স্বয়ং ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখ! গত এক শতাব্দীর মধ্যে এই প্রথম কোনো জীবিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখ আমেরিকার মুদ্রায় স্থান পেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাঁকশাল বলেছে, ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ঐতিহাসিক মাইলফলক উদ্যাপন উপলক্ষে একটি মুদ্রা তৈরি করা হয়েছে সেদেশে। এতে রয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখ। বিশেষ নকশায় তৈরি করা এই মুদ্রাটি আধুনিক মুদ্রাসংগ্রহে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ওয়াশিংটন ডিসিতে আমেরিকার টাঁকশালের দোকানে থাকা ভেন্ডিং মেশিন থেকেও মুদ্রাগুলি বিক্রি করা হচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের হল-- এই মুদ্রা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়!
ট্রাম্পের ছবি-সংবলিত ১ ডলারে মুদ্রা
গতকাল বুধবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাঁকশাল বা ইউএস মিন্ট ট্রাম্পের ছবি-সংবলিত ১ ডলারের একটি মুদ্রা উন্মোচন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে মুদ্রাটিতে ট্রাম্পের প্রতিকৃতির পাশাপাশি ‘লিবার্টি’ এবং ‘ইন গড উই ট্রাস্ট’ লেখা রয়েছে। আমেরিকার মিন্ট জানিয়েছে, বিশেষ সংস্করণের এই মুদ্রায় ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপনের মধ্যে থাকা একটি দেশের চেতনা, গর্ব ও ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
বিক্রি হয়ে যায় সব মুদ্রা
টাঁকশালের ওয়েবসাইটে বিক্রির জন্য মুদ্রাগুলির দামও নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিল। ২৫টি মুদ্রার একটি রোলের জন্য ৬১ ডলার এবং ১০০টি মুদ্রার একটি ব্যাগের জন্য ১৫৪ ডলার ৫০ সেন্ট খসাতে হবে। ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাঁকশালের দোকানে থাকা ভেন্ডিং মেশিনেও মুদ্রাগুলি বিক্রি করা হচ্ছিল। বিক্রি শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই টাঁকশালের ওয়েবসাইটে সব মুদ্রা বিক্রি হয়ে যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে বিবিসি যুক্তরাষ্ট্রের টাঁকশাল, ট্রেজারি বিভাগ এবং হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।
ট্রাম্প ও ক্যালভিন কুলিজ
মুদ্রাটির রং সোনালি, তবে এটি সোনার নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাঁকশালের তথ্য বলছে, মুদ্রাগুলিতে ৮৮ শতাংশের বেশি তামা রয়েছে। বাকি অংশে রয়েছে দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ ও নিকেল। মে মাসে মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেছিলেন, তাঁর দফতর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রতিকৃতি-সংবলিত নতুন ২৫০ ডলারের নোট বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা করছে। তবে মার্কিন ফেডারেল আইন অনুযায়ী, জীবিত কোনো ব্যক্তির ছবি-সংবলিত মার্কিন মুদ্রা ছাপা যায় না। ছাপা নিষিদ্ধ। তবে কেউ কেউ অতীতের এক ব্য়তিক্রমের কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, এর আগেও একজন জীবিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট দেশটির মুদ্রায় স্থান পেয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত একটি ৫০ সেন্টের মুদ্রায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ক্যালভিন কুলিজের প্রতিকৃতি ছাপা হয়ে ছিল।
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