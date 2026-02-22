Airstrikes in Afghanistan: মধ্যরাতে বিভীষিকা! ঘুমের মধ্যেই পাকিস্তানি বোমায় ছিন্নভিন্ন শিশু-সহ একাধিক...

Airstrikes in Afghanistan: মধ্যরাতে বিভীষিকা! ঘুমের মধ্যেই পাকিস্তানি বোমায় ছিন্নভিন্ন শিশু-সহ একাধিক...
Pakistan-Afghanistan: আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে ‘সন্ত্রাসীদের’ আস্তানা লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। হামলায় নারী–শিশুসহ অনেকে হতাহত হয়েছে বলে খবর দিয়েছে এএফপি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আফগানিস্তানের উপর নারকীয় হামলা পাকিস্তানের। আফগান কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পাকিস্তান সীমান্তবর্তী দুটি আফগানিস্তান প্রদেশের সন্ত্রাসী আস্তানা গুলিতে আঘাত হেনেছে। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী 'টার্গেটেড স্ট্রাইক' বিমান হামলা চালিয়েছে। কর্মকর্তারা আরও দাবি করেছে যে এই হামলায় নারী ও শিশু-সহ কয়েক ডজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।
আফগান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এক বিবৃতিতে জানান, 'গত রাতে পাকিস্তান আমাদের বেসামরিক নাগরিকদের ওপর বোমা হামলা চালিয়েছে। নিজেদের নিরাপত্তা ব্যর্থতা ঢাকতে পাকিস্তানি জেনারেলরা এই ধরণের অপরাধ করছেন।' স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, নানগারহার প্রদেশের বেহসুদ জেলায় একটি বেসামরিক বাড়িতে হামলার ফলে এক পরিবারের ২৩ জন সদস্য ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েন। উদ্ধার অভিযান চলাকালীন এখন পর্যন্ত মাত্র চারজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্য একটি সূত্র দাবি করেছে, একটি বাড়িতে থাকা ১৯ জনের মধ্যে মাত্র ২ জন বেঁচে আছেন।
পাকিস্তান এই হামলার কথা নিশ্চিত করেছে। দেশের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারা জানিয়েছেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্ত অঞ্চলে পাকিস্তানি তালেবান (TTP) এবং তাদের সহযোগীদের সাতটি জঙ্গি আস্তানায় এই অভিযান চালানো হয়েছে। পাকিস্তানি নিরাপত্তা সূত্রের দাবি, অপারেশনটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পরিচালনা করা হয়েছে।
গত সপ্তাহে রমজান শুরু হওয়ার পর থেকে ইসলামাবাদ, বাজৌর এবং বান্নু এলাকায় হওয়া আত্মঘাতী হামলার জবাবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ফিতনা আল-খারিজি (FAK) এবং আইএস খোরসান (Daesh) গোষ্ঠীর আস্তানাগুলোকে লক্ষ্য করা হয়েছিল।
সম্প্রতি পাকিস্তানে সশস্ত্র গোষ্ঠীদের হামলায় ১১ জন সেনাসদস্য ও এক শিশু নিহতের ঘটনায় দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে। পাকিস্তানের অভিযোগ, আফগান ভূখণ্ড ব্যবহার করে জঙ্গিরা সীমান্ত পেরিয়ে হামলা চালাচ্ছে। তবে তালেবান শাসিত আফগান সরকার বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিমান হামলার ফলে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। গত অক্টোবরের সীমান্ত সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৭০ জনের বেশি নিহত হওয়ার পর এটিই ছিল এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ও বিস্তৃত হামলার ঘটনা।
