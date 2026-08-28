/নদী থেকে চুল ধরে টেনে মৃত মহিলার দেহ উদ্ধার, পরে লাশের কান থেকেই চুরি সোনার দুল; ভয়ংকর নির্মমতায় স্তম্ভিত বিশ্ব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নদী থেকে চুল ধরে টেনে মৃত মহিলার দেহ উদ্ধার! তা কি উদ্ধারের জন্যই? না, এরপরই স্পষ্ট হল বিষয়টি। মহিলাকে তোলার পরই তাঁর কানের দুল চুরি করল উদ্ধারকারীরা। ঘটনা নজরে আসতেই পুলিসের হাতে আটক ২। নেপালে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার পর নারায়ণী নদীতে ভেসে আসা এক মহিলার লাশ থেকে সোনার কানের দুল চুরি করার অপরাধে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে নেপাল পুলিস।
মৃতের অলঙ্কার চুরি
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ৪১ সেকেন্ডের ভিডিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিয়োতে দেখা যায়, কয়েকজন লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে কোনও একটি দৃশ্য ফোনে রেকর্ড করছেন। কী দৃশ্য? অভিযুক্ত দুজন লোক কাঠের তক্তা এবং চুল ধরে এক মহিলার মৃতদেহ জল থেকে তীরে টেনে তুলছে। এরপর তারা ওই মৃত নারীর দুই কান থেকেই কানের দুল খুলে নেয়। সাদা বংলায় মৃতের অলঙ্কার চুরি করে।
তদন্ত, গ্রেফতার
নেপাল পুলিস ভিডিয়োটির ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে। পুলিস অভিযুক্ত যে দুজনকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করেছে তাদের পরিচয় এই: বছরপঁচিশের মদন গুরুং এবং আটত্রিশের
উমেশ চৌধুরী। সূত্রের তথ্য, তাদের ভরতপুর মহানগরী-১ এর পোখরা বাস পার্ক এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়।
পুলিসের কঠোর বার্তা
নেপাল পুলিস কঠোর বার্তা দিয়ে জানিয়েছে, দুর্যোগ ও কষ্টের এই সময়ে বন্যাদুর্গত বা ক্ষতিগ্রস্তদের উপর এমন কোনো অমানবিক আচরণ বা চুরি অথবা লুটপাট কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।
নেপালের পরিস্থিতি
নেপাল ও তিব্বত সীমান্ত অঞ্চলে হঠাৎ হওয়া ভূমিধস ও আকস্মিক বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে। বহু গ্রাম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শত শত মানুষ নিখোঁজ ও নিহত হয়েছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলির মধ্যে এটি নেপালের অন্যতম প্রাণঘাতী বন্যা।
হিংস্র ভোটে কোশী নদী
বুধবার স্থানীয় সময় সকাল ৯টা নাগাদ নেপালের ভোটে কোশী নদীতে এই আকস্মিক বন্যা আঘাত হানে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জলের এই ঢল তিব্বতের দিক থেকে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। নেপাল সেনাবাহিনীর মতে, জলের এই হঠাৎ-বৃদ্ধিতে তিমুরে এবং স্যাফ্রুবেসি এলাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে! যেখানে একাধিক যানবাহন, মালপত্র ও অন্যান্য সম্পত্তি ভেসে গিয়েছে! বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পুরো ছবি এখনও পাওয়া সম্ভব হয়নি! ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করা হয়েছে। দ্রুত গতিতে চলছে উদ্ধারকাজ। তিমুরে ও স্যাফ্রুবেসিতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি রসুয়ার সহকারী চিফ ডিস্ট্রিক্ট অফিসার জানিয়েছেন, এই বন্যা অত্যন্ত বিধ্বংসী, যা দুটি এলাকাতেই ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। রসুয়ার প্রধান শুল্ক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সেখানে ভয়ংকর ছবি-- কাস্টমস চত্বরে রাখা একাধিক যানবাহন ও পণ্যসামগ্রী বন্যার স্রোতে ভেসে গিয়েছে। এই বন্যায় একটি নবনির্মিত সেতুও তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে।
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