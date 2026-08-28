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নদী থেকে চুল ধরে টেনে মৃত মহিলার দেহ উদ্ধার, পরে লাশের কান থেকেই চুরি সোনার দুল; ভয়ংকর নির্মমতায় স্তম্ভিত বিশ্ব

Dragged Body Of Nepal Victim From River By Hair: চুল ধরে টেনে মৃত মহিলার দেহ উদ্ধার! তোলার পরই মহিলার কানের দুল চুরি করল উদ্ধারকারীরা। ঘটনা নজরে আসতেই নেপাল পুলিসের হাতে আটক ২। নেপালে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার পর নারায়ণী নদীতে ভেসে আসা এক মহিলার লাশ থেকে সোনার কানের দুল চুরি করার অপরাধে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নেপাল পুলিস।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 28, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:39 PM IST
নদী থেকে চুল ধরে টেনে মৃত মহিলার দেহ উদ্ধার, পরে লাশের কান থেকেই চুরি সোনার দুল; ভয়ংকর নির্মমতায় স্তম্ভিত বিশ্ব

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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