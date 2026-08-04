/সি-বিচ তখন লোকারণ্য, আচমকাই ধেয়ে এল মারণ ড্রোন! শিশু-সহ একের পর এক মৃত্যু, আহত বহু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার সি বিচে আক্রমণ! ধেয়ে এল ড্রোন! ঘটনাস্থল রাশিয়া। রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের একটি জনবহুল সমুদ্রসৈকতে ইউক্রেনের ড্রোন আঘাত হেনেছে বলে খবর। এতে তিন শিশু-সহ মোট সাতজন নিহত হয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া হামলার একটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, একটি খাড়া পাহাড়ের দিকে দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসছে একটি ড্রোন। পরে সেটি পাহাড়ের পাশে সৈকতে আগুনের গোলার মতো আছড়ে পড়ে!
কৃষ্ণসাগরের তীরে
রাশিয়ায় কৃষ্ণসাগরের তীরে আরখিপো-ওসিপোভকা গ্রামের কাছের এক সৈকতে এ ঘটনা ঘটেছে। রাশিয়ার ক্রাসনোদার অঞ্চলের গভর্নর ভেনিয়ামিন কনদ্রাতিয়েভ বলেছেন, আহত ব্যক্তির সংখ্যা ৪০-এ পৌঁছেছে। এর মধ্যে ১৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আপাতত ৭ মৃত্যু। মৃত্যু কি আরও বাড়বে? রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে অসামরিক লোকজনের উপর ইচ্ছাকৃত হামলা চালানোর অভিযোগ তুলেছেন ভেনিয়ামিন কনদ্রাতিয়েভ। এ বিষয়ে ইউক্রেনের পক্ষ থেকে অবশ্য কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তবে রাশিয়া আর ইউক্রেন-- দুই পক্ষই অসামরিক লোকজনকে নিশানা করার অভিযোগ বরাবর অস্বীকার করেই এসেছে।
ড্রোনের সংকেত জ্যাম
ইউক্রেনের ওই ড্রোনটির প্রকৃত লক্ষ্যবস্তু রুশ সমুদ্রসৈকতই ছিল কি না, সেটা অবশ্য নিশ্চিত করা যায়নি। ইউক্রেনের তরফে দাবি করা হয়েছে, ইলেকট্রনিক যুদ্ধের কারণে ড্রোনটির সংকেত জ্যাম হয়ে যাওয়ায় সেটি সৈকতে আছড়ে পড়ে। রাশিয়ার কিছু সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ড্রোনটি আছড়ে পড়ার আগে তাঁরা গোলাগুলির শব্দ শুনেছেন। মনে করা হচ্ছে, ড্রোনটি আঘাত হানার আগে সেটিকে গুলি করে মাটিতে নামানোর চেষ্টা করেছিল রুশ আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা।
বিপন্ন সৈকত
কৃষ্ণসাগরের এই সৈকত রুশদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। অনেকেই এখানে অবকাশ কাটাতে আসেন। নিষেধাজ্ঞার কারণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রুশদের ভ্রমণ সীমিত থাকায় এই সৈকতটিতে আরও বেশি করে জনসমাগম ঘটছে। কিন্তু এবার কি সেটাও নিরাপদ রইল না?
ভিতরে ঢুকে আঘাত
বছরখানেক ধরে রাশিয়ার সীমানার অনেকটা ভেতরে সফলভাবে দূরপাল্লার হামলা চালিয়ে আসছে ইউক্রেন। রাশিয়ার জ্বালানি পরিকাঠামো ও বাণিজ্যিক মজুতস্থলগুলি লক্ষ্য করে বেশির ভাগ হামলা চালানো হয়েছে। তবে ইউক্রেনের এসব হামলায় বেশ কয়েকবারই অসামরিক মানুষ হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। গত সপ্তাহের শেষেও রাশিয়ার বিভিন্ন শহরে হামলায় আটজন নিহত হয়েছেন।
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