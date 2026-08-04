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সি-বিচ তখন লোকারণ্য, আচমকাই ধেয়ে এল মারণ ড্রোন! শিশু-সহ একের পর এক মৃত্যু, আহত বহু

Seven killed by Drone Attack in Sea Beach: সোশ্যালে ছড়িয়ে পড়া হামলার একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, একটি খাড়া পাহাড়ের দিকে দ্রুতগতিতে একটি ড্রোন ধেয়ে আসছে। পরে সেটি পাহাড়ের পাশে সৈকতে আগুনের গোলার মতো আছড়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 04, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:45 PM IST
সি-বিচ তখন লোকারণ্য, আচমকাই ধেয়ে এল মারণ ড্রোন! শিশু-সহ একের পর এক মৃত্যু, আহত বহু

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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