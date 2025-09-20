English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Drone Strike on Mosque: রক্তবন্যা মসজিদে! ফজরের নামাজের সময়ে প্রার্থনার নিভৃতেই ভয়ংকর ড্রোন হামলা, নিহত ৭৮...

Drone Strike on Mosque: কারা এই হামলার পিছনে? আপাতত এই হামলার পিছনে প্যারামিলিটারি র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সই জড়িত বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সংগঠনটি এখনও এর দায় স্বীকার করেনি, আবার দায় অস্বীকারও করেনি। তাহলে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 20, 2025, 07:24 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মসজিদে রক্তপাত! আফ্রিকার দেশ সুদানের (Sudan) দারফুর অঞ্চলে (Darfur region) একটি মসজিদে ড্রোন হামলায় (Drone strike) অন্তত ৭৮ জন নিহত হয়েছেন। দারফুরের এল-ফাশের শহরের একটি মসজিদে শুক্রবার ফজরের নামাজের সময় এ হামলার ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে।

আরএসএফ জড়িত?

এই হামলার পিছনে প্যারামিলিটারি র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স (আরএসএফ) জড়িত বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সংগঠনটি এখনও দায় স্বীকার কিংবা অস্বীকার-- কোনোটাই করেনি।

গৃহযুদ্ধ

সুদানের দারফুর অঞ্চলে দেশটির সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রায় আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে আরএসএফের লড়াই চলছে। দারফুর অঞ্চলে এল-ফাশের শহরটি সেনাবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি। শহরটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে অগ্রসর হচ্ছেন আরএসএফের যোদ্ধারা। শহরটিতে তিন লাখের বেশি বাসিন্দা আটকে পড়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

ফজরের নামাজে

ফজরের নামাজের সময় মসজিদের উপর ড্রোন আছড়ে পড়ে। ফজরের নামাজের সময় সূর্যোদয়ের ঠিক আগে শুরু হয়। সেই সুন্দর ভোরে চোখের পলকে অনেক মানুষ নিহত হন। মর্মান্তিক দৃশ্য। গতকালই জানা গিয়েছিল, ৭৮ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২০ জন। মসজিদ ভবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধারকাজ চলছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
Drone Strike on MosqueDrone strike kills 78Drone strike on Sudan mosquedrone strike on a mosque in Sudan's Darfur regionattack in the city of el-FasherStrike been blamed on paramilitary Rapid Support ForcesRSFferocious civil warNamaj of Fazar
