Couple Death in Bathtub: মেয়ের জন্মদিনে দেদার হুল্লোড়! কোকেনের নেশায় চুর বাবা-মা, শেষে হোটেলে... মর্মান্তিক...

Couple Death in Bathtub: মেয়ের জন্মদিনে দেদার হুল্লোড়! কোকেনের নেশায় চুর বাবা-মা, শেষে হোটেলে... মর্মান্তিক...
Couple Death in Bathtub: একটি হোটেলে বাথটবে পাওয়া যায় স্বামী-স্ত্রী দেহ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, এতটা নেশাগ্রস্ত ছিলেন যে, বাথটবে অতিরিক্ত গরমে জল নামার পর কিছুই বুঝতে পারেননি ওই দম্পতি। হিটস্ট্রোকই মৃত্যুর কারণ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চার বছরের মেয়ের জন্মদিনে দেদার হুল্লোড়। কোকেন নেশায় চুর বাবা-মা! শেষে হোটেলে বাথটবে অতিরিক্ত গরমে জলে
ঢুকে বেঘোরে প্রাণ হারালেন দু'জনই। ঘটনাটি ঘটেছে ব্রাজিলে।
স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃতেরা হলেন জেফারসন লুইজ সাগাজ ও তাঁর স্ত্রী ক্যারোলিনা সিলভা। জেফারসন পেশায় পুলিস আধিকারিক, ক্যারোলিনা ব্যবসায়ী। ১১ অগস্ট রাতে ব্রাজিলের সান্তা ক্যাটারিনা রাজ্যে একটি হোটেলে বাথটবে পাওয়া যায় স্বামী-স্ত্রী দেহ। সেদিন ছিল ওই দম্পতির ছোট মেয়ের জন্মদিন। সেই আনন্দে আকণ্ঠ মদ্যপান করেছিলেন জেফারসন ও ক্যারোলিনা। সঙ্গে কোকেনও।
দিনভর চলে জন্মদিনের অনুষ্ঠান। এরপর সন্ধেয়বেলা নাইট ক্লাব, তারপর প্রায় মধ্যরাতে একটি হোটেলে ওঠেন ওই দম্পতি। কিন্তু পরের দিন সকালে আর মেয়েকে আনতে যাননি। আর তাতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন আত্মীয়স্বজনরা। থানায় নিখোঁজ দায়ের করেন তাঁরা। এরপর ওই হোটেলের বাথটব থেকে উদ্ধার হয় স্বামী-স্ত্রীর দেহ। রক্তে কোকেন ও অ্যালকোহল পাওয়া গিয়েছে।
প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, এতটা নেশাগ্রস্ত ছিলেন যে, বাথটবে অতিরিক্ত গরমে জল নামার পর কিছুই বুঝতে পারেননি ওই দম্পতি। হিটস্ট্রোকই মৃত্যুর কারণ। পুলিস সূত্রে খবর, , বাথটাবের জল ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। ঘরের স্পেস হিটারটিও চালু ছিল।
