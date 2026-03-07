Dubai Airport Explosions: দুবাই বিমানবন্দরে ভয়ংকর বিস্ফোরণ: বাতিল সব ফ্লাইট, সুড়ঙ্গে আশ্রয় নিল যাত্রীরা

Dubai Airport Explosions: দুবাই বিমানবন্দরে ভয়ংকর বিস্ফোরণ: বাতিল সব ফ্লাইট, সুড়ঙ্গে আশ্রয় নিল যাত্রীরা
Flights Suspended Amid Middle East War 2026: শনিবার ফের দুবাইয়ে ভয়ংকর বিস্ফোরণ। শহরজুড়ে বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়, যার জেরে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় সমস্ত বিমান চলাচল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের অষ্টম দিনে এবার সরাসরি আক্রান্ত হল বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত বিমানবন্দর দুবাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। শনিবার শহরজুড়ে বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়, যার জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয় সমস্ত বিমান চলাচল। দুবাই সরকার তড়িঘড়ি এয়ার ডিফেন্স বা আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করেছে।
আরও পড়ুন- Iran President Masoud Pezeshkian Apologizes: প্রতিবেশী দেশগুলিতে হামলার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী, তবে অন্যায়ের বদলা আমরা নেবই: ইরান
প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, বিমানবন্দরের রানওয়ের ওপর কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গিয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, বিমানবন্দরে অপেক্ষারত যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে টার্মিনাল থেকে সরিয়ে রানওয়ের নিচের সুড়ঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়। এমিরেটস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত দুবাইগামী এবং দুবাই থেকে বিদেশের সমস্ত ফ্লাইট স্থগিত রাখা হয়েছে। যারা ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চের মধ্যে টিকিট বুক করেছিলেন, তাঁদের রিফান্ড বা পুনরায় বুকিংয়ের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।
WATCH: Iranian drone intercepted over Dubai International Airport - filmed from a residential window as explosions "shook the building," according to the person who filmed it. pic.twitter.com/HT5to7GbsY
— Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 7, 2026
দুবাই সরকারের মিডিয়া অফিস প্রথমে বিমানবন্দরে কোনও বড় দুর্ঘটনার খবর অস্বীকার করলেও পরে জানায়, আকাশ থেকে পড়া ধ্বংসাবশেষের কারণে শহরে একটি ছোটখাটো ঘটনা ঘটেছে। তবে ‘ফ্লাইট রাডার ২৪’-এর তথ্য অনুযায়ী, দুবাইয়ের আকাশে বিমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং যে কয়েকটি বিমান চলাচল করছে, সেগুলোতে গড়ে ৬০ থেকে ৯০ মিনিটের বিলম্ব হচ্ছে।
আরও পড়ুন- Global Diesel Prices Surge: বাহরাইনের সর্ববৃহত্ তেল শোধনাগার BAPCO-য় মিসাইল হামলা, হু হু করে বাড়ছে তেলের দাম...
গত শনিবারও দুবাই বিমানবন্দরে ইরানি হামলায় চার কর্মী আহত হয়েছিলেন। এরপর পাম জুমেইরাহ এবং বুর্জ আল আরবের মতো বিলাসবহুল এলাকাতেও আঘাত হেনেছে ড্রোন ও মিসাইল। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফেরাতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দিল্লি, মুম্বই এবং হায়দরাবাদ থেকে দুবাই, আবুধাবি, শারজাহ ও ফুজিরাহ বিমানবন্দরে বিশেষ বিমান চালানো হচ্ছে যাতে ভারতীয় নাগরিকরা নিরাপদে ফিরতে পারেন।
অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ইজরায়েলকে নতুন করে ১৫১ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে। ইরানের পক্ষ থেকে ‘নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ’ না করলে আলোচনার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)