English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
Dubai Burj Khalifa Hit?: বিস্ফোরণের তীব্রতায় শহরের বিভিন্ন বিল্ডিং কেঁপে ওঠে। শহরের কেন্দ্রস্থলে ঘন কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠতে দেখা যায়। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 13, 2026, 07:59 PM IST
Dubai Hit Again: কালো ধোঁয়ায় ঢাকল বুর্জ খালিফা, তীব্র বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল দুবাইয়ের প্রাণকেন্দ্র
আবারও দুবাইয়ে হামলা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্য়প্রাচ্য়ের যুদ্ধ থামার যেন কোনও নামই নিচ্ছে না। ফের দুবাইয়ে ইরানের হামলা। আবার বিস্ফোরণ দুবাইয়ে। দুবাইয়ের ডাউনটাউনে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে যাওয়ার পর বিল্ডিংয়ের উপর কালো ধোঁয়া দেখা গিয়েছে। পিছনেই ছিল বুর্জ খালিফা। 

Add Zee News as a Preferred Source

বৃহস্পতিবার দুবাই শহর কর্তৃপক্ষ জানায়, দুবাইয়ে একটি ছোট ড্রোন হামলা ঘটেছে। তারপরই শুক্রবার ফের দুবাইয়ে জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় শহরের বিভিন্ন বিল্ডিং কেঁপে ওঠে। শহরের কেন্দ্রস্থলে ঘন কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠতে দেখা যায়। যদিও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে, এই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।

দুবাই প্রশাসন জানিয়েছে,ইরানের ছোড়া ড্রোন সফলভাবে প্রতিহত করা হয়েছে। সেই ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ পড়ে একটি ভবনের সামনে সামান্য ক্ষতি হয়েছে। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই। যদিও দুবাইয়ের প্রধান সড়ক শেখ জায়েদ রোডে সাইরেনের শব্দ শোনা যায়। বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাওয়া যাওয়ার পরই দুবাই পুলিস এলাকাটি ঘিরে ফেলে। ঘটনাটি ঘটেছে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল সেন্টারের সামনে। 

দেখুন ভিডিয়ো:

এর আগে বৃহস্পতিবারের ঘটনাটি ঘটে দুবাইয়ের আল বাদা এলাকায়। প্রসঙ্গত আমেরিকা ও ইসরায়েল ইরানে অভিযানের পরই ইরান মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার মিত্র দেশগুলির উপর আঘাত হানে। ফলে ভয়াবহ আকার নেয় মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Dubai Hit AgainBurj KhalifaDubai
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

