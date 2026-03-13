Dubai Hit Again: কালো ধোঁয়ায় ঢাকল বুর্জ খালিফা, তীব্র বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল দুবাইয়ের প্রাণকেন্দ্র

Dubai Hit Again: কালো ধোঁয়ায় ঢাকল বুর্জ খালিফা, তীব্র বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল দুবাইয়ের প্রাণকেন্দ্র
Dubai Burj Khalifa Hit?: বিস্ফোরণের তীব্রতায় শহরের বিভিন্ন বিল্ডিং কেঁপে ওঠে। শহরের কেন্দ্রস্থলে ঘন কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠতে দেখা যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্য়প্রাচ্য়ের যুদ্ধ থামার যেন কোনও নামই নিচ্ছে না। ফের দুবাইয়ে ইরানের হামলা। আবার বিস্ফোরণ দুবাইয়ে। দুবাইয়ের ডাউনটাউনে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে যাওয়ার পর বিল্ডিংয়ের উপর কালো ধোঁয়া দেখা গিয়েছে। পিছনেই ছিল বুর্জ খালিফা।
বৃহস্পতিবার দুবাই শহর কর্তৃপক্ষ জানায়, দুবাইয়ে একটি ছোট ড্রোন হামলা ঘটেছে। তারপরই শুক্রবার ফের দুবাইয়ে জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় শহরের বিভিন্ন বিল্ডিং কেঁপে ওঠে। শহরের কেন্দ্রস্থলে ঘন কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠতে দেখা যায়। যদিও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে, এই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।
দুবাই প্রশাসন জানিয়েছে,ইরানের ছোড়া ড্রোন সফলভাবে প্রতিহত করা হয়েছে। সেই ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ পড়ে একটি ভবনের সামনে সামান্য ক্ষতি হয়েছে। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই। যদিও দুবাইয়ের প্রধান সড়ক শেখ জায়েদ রোডে সাইরেনের শব্দ শোনা যায়। বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাওয়া যাওয়ার পরই দুবাই পুলিস এলাকাটি ঘিরে ফেলে। ঘটনাটি ঘটেছে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল সেন্টারের সামনে।
দেখুন ভিডিয়ো:
Dubai Media Office:
"Authorities confirm that debris from a successful interception caused a minor incident on the façade of a building in central Dubai. No injuries have been reported." pic.twitter.com/OvKDO7AFh6
— Open Source Intel (@Osint613) March 13, 2026
এর আগে বৃহস্পতিবারের ঘটনাটি ঘটে দুবাইয়ের আল বাদা এলাকায়। প্রসঙ্গত আমেরিকা ও ইসরায়েল ইরানে অভিযানের পরই ইরান মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার মিত্র দেশগুলির উপর আঘাত হানে। ফলে ভয়াবহ আকার নেয় মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)