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জোড়া ভূমিকম্পে তছনছ ভেনেজুয়েলা, ধূলিসাত্ শয়ে শয়ে বাড়িঘর, মৃত্যু মিছিলে সামিল কয়েক হাজার!

Venezuela Earthquake: ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে ওই ভূমিকম্প কেঁপে ওঠে গোটা দেশ। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সংস্থা USGS-এর মতে, ওই ভূমিকম্পে ১০,০০০-এর বেশি মানুষের মারা যাওয়ার আশঙ্কা ৪৪% এবং ১ লক্ষের বেশি মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা ৩০% রয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 25, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:45 AM IST
জোড়া ভূমিকম্পে তছনছ ভেনেজুয়েলা, ধূলিসাত্ শয়ে শয়ে বাড়িঘর, মৃত্যু মিছিলে সামিল কয়েক হাজার!
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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