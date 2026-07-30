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যুদ্ধবিধ্বস্ত ওমানে গোপনে লোকচক্ষুর অগোচরে কার্গো কন্টেনারে জন্ম নিলেন স্বয়ং মা দুর্গা! মরুদেশে অলৌকিক কান্ড

Ma Durga in Oman: ১৮ দিনে তৈরি হয়ে গেল মোট ৭টি প্রতিমা! পাঁচজন মিলে দিনরাত এক করে টানা ১৮ দিন কাজ করে ওমানে তৈরি করে ফেললেন মোট ৭ টি প্রতিমা। সপরিবার দুর্গা তো আছেনই। রয়েছে একটি অতিরিক্ত লক্ষ্মীমূর্তি। এবং কালীপ্রতিমাও!

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 30, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:25 PM IST
যুদ্ধবিধ্বস্ত ওমানে গোপনে লোকচক্ষুর অগোচরে কার্গো কন্টেনারে জন্ম নিলেন স্বয়ং মা দুর্গা! মরুদেশে অলৌকিক কান্ড

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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