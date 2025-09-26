English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 26, 2025, 06:22 PM IST
Durga Puja 2025: প্রবাসে “সভা”র পুজো যেন সংস্কৃতির মিলনমেলা...
ছবি কৃতজ্ঞতা: DUTCHAK Photography

নিবেদিতা হাজরা

বর্তমান পৃথিবী যখন ধীরে ধীরে জাতি-ধর্ম-সংস্কৃতি-ভাষা নিয়ে লড়াই করতে ব্যস্ত তখন একমাত্র উৎসবই পারে মানুষ কে মানুষের কাছে ফেরাতে, মানুষকে শেখায় আরও সহনশীল হতে। আর দুর্গাপুজোর থেকে বড় উৎসব কি ই বা আছে বাঙালির কাছে। এই সেই উৎসব যেখানে মা-এর প্যাণ্ডেলের কাপড় পরম যত্নে নিয়ে আসেন ভিন্ন ধর্মের কোনও মানুষ কিংবা মা এর মাটি আসে সমাজের নিষিদ্ধ এক পাড়া থেকে।

এইসব কিছু তো আমাদের অজানা নয়। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের আরভাইন শহরের নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন “সভা” আয়োজন করে এমনি একটি দুর্গাপুজো যেখানে শুধু বাঙালিরা না, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের প্রবাসী মানুষজন অংশগ্রহণ করেন এই পুজোতে। সিঁদুর খেলার নান্দনিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি সমান তালে চলতে থাকে গুজরাতি গরবা নৃত্য, লাল পাড় সাদা শাড়ির সাথে মিশে যায় ঘাগড়া চোলি লেহেঙ্গারা কিংবা অষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলি র পাশে সমান গুরুত্ব পায় ''মাতা কি চৌকি''।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যর এমন উদাহরণ সচারচর খুব বেশি একটা দেখা যায় না প্রবাসের পুজো গুলোতে। তবে “সভা” র এই পুজো খুব বেশি দিনের না, বছর তিনেক হল শুরু হয়েছে । এ বছর ২৬,২৭ আর ২৮ শে সেপ্টেম্বর “সভা” র ছাদের তলায় সংস্কৃতির এই মেলবন্ধন ঘটবে আবারও। কব্জি ডুবিয়ে ভুরিভোজ, আড্ডা, নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কোনও কিছুরই কমতি থাকে না। আর শুধু সময়ের অপেক্ষা, তারপর কদিন বাদেই পুজো মন্ডপে দুইহাত জড়ো করে সবাই বলে উঠবেন ‘ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সবার্থ সাধিকে, শরণ্যে ত্রন্ব্যকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে’।

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

