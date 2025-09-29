English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Durga Puja 2025: মেডওয়ের বুকে 'লন্ডন টেলিফোন বুথ' মণ্ডপে দুর্গাপুজো!

Durga Puja 2025:  পুজোর মূল আকর্ষণ হলো তার থিম। গতবারের মতো এবারও মেডওয়েতে কলকাতার আদলে থিম পূজা হচ্ছে। আর এই বছরের থিম? একেবারে চমকপ্রদ! আইকনিক 'লন্ডন টেলিফোন বুথ'।

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 29, 2025, 11:35 PM IST
Durga Puja 2025: মেডওয়ের বুকে 'লন্ডন টেলিফোন বুথ' মণ্ডপে দুর্গাপুজো!

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটা ব্যুরো: বিদেশের মাটিতে দুর্গাপূজা মানে এখন কেবল সংস্কৃতি নয়, বরং শিল্প আর উদ্ভাবনার এক দারুণ মিশেল। লন্ডনের কেন্ট শহরের মেডওয়ের বুকে তিন বছর ধরে এই জাদু দেখাচ্ছে ‘MOCA’ বা ‘Medway Oikotaan Cultural Association’। মাত্র চারটি পরিবারের ছোট্ট স্বপ্ন থেকে শুরু হওয়া এই পুজো আজ এক বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়েছে, যা মেডওয়ের বুকে ছড়িয়ে দিচ্ছে বাঙালিয়ানা আর বহু সংস্কৃতির মেলবন্ধন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Durga Puja 2025: লন্ডনের বুকে উৎসবের আনন্দ ১৩টি পরিবারের আন্তরিক উদ্যোগে প্রথম দুর্গাপুজো

বারোয়ারি পুজোর থেকে আলাদা, 'বাড়ির পুজো'-এর আন্তরিকতা নিয়েই এই উৎসব শুরু হয়েছিল। কিন্তু গত দুই বছরে যেভাবে পরিবার ও বন্ধুদের সমর্থন বেড়েছে, তাতে এই বছরের আয়োজন আরও বড় ও বর্ণময়। এই বছর তাই চার দিনের বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে, যেখানে থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বলিউড নাইট, গরবা নাইট এবং ফ্যাশন শো-এর মতো বৈচিত্র্যময় আয়োজন।

তবে এই পুজোর মূল আকর্ষণ হলো তার থিম। গতবারের মতো এবারও মেডওয়েতে কলকাতার আদলে থিম পূজা হচ্ছে। আর এই বছরের থিম? একেবারে চমকপ্রদ! আইকনিক 'লন্ডন টেলিফোন বুথ'। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই পুরো মণ্ডপটি হাতে করে তৈরি করেছেন 'মোকা'-র সদস্যরা। এটি কেবল একটি থিম নয়, বরং প্রবাসে থেকেও নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি ভালোবাসা ও সৃজনশীলতার এক অনন্য উদাহরণ।

পুজোর চার দিনই থাকছে সদস্যদের হাতে রান্না করা সুস্বাদু ভোগ। সঙ্গে থাকছে বিভিন্ন ধরনের লোভনীয় ভারতীয় খাবারের স্টল। মেডওয়ের বাসিন্দাদের জন্য এই পুজো এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। এখানে ঐতিহ্য আর আধুনিকতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, আর প্রত্যেক দর্শনার্থী যেন অনুভব করেন এক টুকরো ঘরের আনন্দ। এই 'মোকা'-র পুজো প্রমাণ করে, ভৌগোলিক দূরত্ব বাঙালির সংস্কৃতি আর উৎসবের উদ্দীপনাকে কোনোভাবেই কমাতে পারে না।

আরও পড়ুন:  Durga Puja 2025: জার্মানিতে কলকাতার বনেদিয়ানা! ফ্রাঙ্কফুর্টের 'চক্রবর্তী বাড়ির পুজো'য় মুগ্ধ বিদেশিরাও

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Puja StoriesDurga Puja 2025durga puja vidhibengali durga puja tithidurga puja shubh muhuratdurga puja samagridurga puja kalash sthapanadurga puja ghatasthapana vidhishashti durga puja 2025
পরবর্তী
খবর

Durga Puja 2025: লন্ডনের বুকে উৎসবের আনন্দ ১৩টি পরিবারের আন্তরিক উদ্যোগে প্রথম দুর্গাপুজো
.

পরবর্তী খবর

Bank Holiday's in October 2025: সারা মাস জুড়ে উত্‍সব আর উদযাপন! এর মধ্যেই জেনে নিন কবে...