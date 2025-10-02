Durga Puja 2025: বিলেতের কেমব্রিজেও দুর্গাপুজোর 'ইন্দ্রধনু'!
Durga Puja In England: বিলেতের কেমব্রিজে 'ইন্দ্রধনু কেমব্রিজ'-এর উদ্যোগে আগামী ৪ অক্টোবর, শনিবার মহাসমারোহে শুরু হচ্ছে নবম বর্ষের দুর্গাপুজো। এই উৎসবে দেবীর আরাধনার সঙ্গে থাকছে জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লোকনৃত্য এবং ভোজনরসিক বাঙালির জন্য বিশেষ পেটপুজোর আয়োজন, যা প্রবাসে সৃষ্টি করেছে এক টুকরো ছোট্ট কলকাতা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাত সমুদ্র পারেও দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির হৃদস্পন্দন। সুদূর কেমব্রিজেও সেই উৎসবের মেজাজ। 'ইন্দ্রধনু কেমব্রিজ' (IndraDhanush Cambridge) এই বছর সাফল্যের সঙ্গে তাদের নবম দুর্গাপুজো উদযাপন করতে চলেছে। আগামী ৪ অক্টোবর, শনিবার, এই প্রবাসী বাঙালি সংগঠনটি এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নিজেদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরবে।
পুজোর দিনটিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে জমজমাট এক কর্মসূচী। সকাল থেকে দেবীর আরাধনা, অঞ্জলি আর আরতির চিরাচরিত পর্ব তো থাকছেই, সঙ্গে থাকছে কেমব্রিজ-এর প্রবাসীদের নিজেদের হাতে বানানো নানা ধরনের ভোগ প্রসাদ। শোনা যাচ্ছে, মণ্ডপে পা দিলেই যেন মাটির গন্ধ আর শিউলি ফুলের মিষ্টি বাস ভেসে আসে। শুধু আধ্যাত্মিকতা নয়, এই মিলন ক্ষেত্র আসলে বিলেতের বুকে এক টুকরো 'ছোট্ট কলকাতা'।
'ইন্দ্রধনু কেমব্রিজ'-এর সদস্যরা শুধু পুজো নয়, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা নিয়েও ভীষণ উৎসাহী। জানা গেছে, এ বছর জোর দেওয়া হয়েছে বাংলার লোকনৃত্য আর সঙ্গীতের ওপর। ছোটদের জন্য বিশেষ আবৃত্তি আর নাচের আয়োজনও থাকছে। তাদের ভাবনায়, নতুন প্রজন্মের কাছে শেকড়ের টান পৌঁছে দেওয়াটাই প্রধান উদ্দেশ্য। বিদেশের মাটিতে বড় হয়ে ওঠা ছেলেমেয়েরা যখন নিজেদের মাতৃভাষায় কবিতা পড়ে বা লোকনৃত্যে অংশ নেয়, তখন সেই দৃশ্য সত্যিই দেখার মতো!
পুজো মানেই যে শুধু মন্ত্রপাঠ, তা তো নয়! ভোজনরসিক বাঙালির কাছে পুজো মানেই কব্জি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া। 'ইন্দ্রধনু'-এর হেঁশেলে এবার কী কী চমক থাকছে, তা নিয়ে প্রবাসীদের মধ্যে জোর গুঞ্জন।বিলেতের মাটিতে নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার এই প্রয়াস কেমব্রিজ-এর বাঙালি সমাজে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। এই প্রচেষ্টা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং ঐক্য ও ভালোবাসার এক সেতু বন্ধন। আসলে, বিদেশ বিভুঁইয়ে এভাবেই হয়তো বাংলার প্রাণের উৎসবের রং আরও গাঢ়, আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে!
রিপোর্টিং: অয়ন চ্যাটার্জী