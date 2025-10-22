English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Earth's New Moon: আর একা নয় চাঁদ! নতুন উপগ্রহ পেল পৃথিবী? নীলগ্রহের সঙ্গে দূরত্ব...

Earth's New satellite Fact Check: কক্ষপথের পোশাকি নাম 'অর্জুন কক্ষপথ'। কোমরে রিং লাগিয়ে হুলা ড্যান্সের মতো এর কক্ষ ক্রমাগত দুলছে। আগামী ৫৮ বছর অর্থাৎ ২০৮৩ পর্যন্ত পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় একই দূরত্ব বজায় রেখে এইভাবেই...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 22, 2025, 04:57 PM IST
Earth's New Moon: আর একা নয় চাঁদ! নতুন উপগ্রহ পেল পৃথিবী? নীলগ্রহের সঙ্গে দূরত্ব...

অয়ন ঘোষাল: চাঁদের একাধিপত্য শেষ? ১৫ দিন আগেই নতুন উপগ্রহ পেয়েছে পৃথিবী? সোস্যাল মিডিয়ায় চলছে বিশাল আলোচনা। কিন্তু আসল সত্যিটা কী? জানালেন মহাকাশ বিজ্ঞানী সন্দীপ চক্রবর্তী।

Add Zee News as a Preferred Source

সৌরজগৎ তৈরি হয়েছে ৪৬০ কোটি বছর আগে। তার ৩ কোটি বছর পর অর্থাৎ ৪৫৭ কোটি বছর আগে তৈরি হয়েছে পৃথিবী। পৃথিবী ছাড়াও সেইসময় থেকেই এরকম অজস্র ছোট বড় গ্রহাণু পৃথিবীর কক্ষের পাশাপশি ক্রমাগত সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। এদের সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার মেয়াদ প্রায় ১ বছর। কারওর একটু কম। কারোওর একটু বেশি। এদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০০ গ্রহাণুর সন্ধান ইতিমধ্যেই পেয়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। এদের কক্ষপথের পোশাকি নাম 'অর্জুন কক্ষপথ'। এই নামকরণের কারণ, এরা খুবই অনিশ্চিত আচরণ করে প্রতিনিয়ত। এই অনিশ্চয়তার কারণে এদের কেউ কেউ হঠাৎ চলে আসে পৃথিবীর খুব কাছে। কিন্তু চাঁদের মত এরা কেউই পৃথিবীর চিরসঙ্গী উপগ্রহ নয়। 

এই অনিশ্চিত গ্রহাণুর অন্যতম 2025 PM 7। মাত্র দিন পনেরো আগে এই PM 7 হঠাৎ চলে এসেছে পৃথিবীর একেবারে কাছে। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সঙ্গে PM 7-এর দূরত্ব ৪০ লক্ষ কিলোমিটার। আর পৃথিবীর চিরসঙ্গী উপগ্রহ চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব মাত্র ৪ লক্ষ কিলোমিটার। সেই তুলনায় অন্তত ১০ গুণ দূরে রয়েছে PM 7। যদিও PM 7-এর কক্ষ চাঁদের বা পৃথিবীর মতো স্থিতিশীল নয়। অনেকটা কোমরে রিং লাগিয়ে হুলা ড্যান্সের মতো এর কক্ষ ক্রমাগত দুলছে। এই কারণেই PM 7 আসলে সূর্যের চারিদিকে ঘুরলেও আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, সে যেন ঘুরছে পৃথিবীর চারিদিকে। 

আগামী ৫৮ বছর অর্থাৎ ২০৮৩ পর্যন্ত পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় একই দূরত্ব বজায় রেখে এইভাবেই পৃথিবীর অস্থায়ী উপগ্রহের মতো আচরণ করবে PM 7। তারপর কক্ষপথের অভিমুখ সামান্য পাল্টে অন্য কোনও পথে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে সূর্যকে। এমনটাই জানালেন মহাকাশ বিজ্ঞানী সন্দীপ চক্রবর্তী।

আরও পড়ুন, ছুটে এল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি! ভোটারদের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজের অফিসেই খুন বিরোধী নেতা...

আরও পড়ুন, Bengaluru Doctor Harasses Woman In Clinic: 'নগ্ন করে বুকে হাত দেয়, চুম্বন করতে থাকে, ৩০ মিনিট ধরে...' ক্লিনিকের ভিতরই তরুণী রোগীকে চরম যৌন হয়রানি ডাক্তারের...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Earth's New MoonEarth's New satellite2025 PM 7fact check
পরবর্তী
খবর

Sri Lankan Politician Assassinated: ছুটে এল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি! ভোটারদের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজের অফিসেই খুন বিরোধী নেতা...
.

পরবর্তী খবর

Human Teeth in Sausages And Dim Sum: সসেজে কামড় দিতেই দাঁতে লাগল শক্ত-শক্ত... মোমোর ভিতরেও...