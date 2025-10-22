Earth's New Moon: আর একা নয় চাঁদ! নতুন উপগ্রহ পেল পৃথিবী? নীলগ্রহের সঙ্গে দূরত্ব...

Earth's New Moon: আর একা নয় চাঁদ! নতুন উপগ্রহ পেল পৃথিবী? নীলগ্রহের সঙ্গে দূরত্ব...
Earth's New satellite Fact Check: কক্ষপথের পোশাকি নাম 'অর্জুন কক্ষপথ'। কোমরে রিং লাগিয়ে হুলা ড্যান্সের মতো এর কক্ষ ক্রমাগত দুলছে। আগামী ৫৮ বছর অর্থাৎ ২০৮৩ পর্যন্ত পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় একই দূরত্ব বজায় রেখে এইভাবেই...
অয়ন ঘোষাল: চাঁদের একাধিপত্য শেষ? ১৫ দিন আগেই নতুন উপগ্রহ পেয়েছে পৃথিবী? সোস্যাল মিডিয়ায় চলছে বিশাল আলোচনা। কিন্তু আসল সত্যিটা কী? জানালেন মহাকাশ বিজ্ঞানী সন্দীপ চক্রবর্তী।
সৌরজগৎ তৈরি হয়েছে ৪৬০ কোটি বছর আগে। তার ৩ কোটি বছর পর অর্থাৎ ৪৫৭ কোটি বছর আগে তৈরি হয়েছে পৃথিবী। পৃথিবী ছাড়াও সেইসময় থেকেই এরকম অজস্র ছোট বড় গ্রহাণু পৃথিবীর কক্ষের পাশাপশি ক্রমাগত সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। এদের সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার মেয়াদ প্রায় ১ বছর। কারওর একটু কম। কারোওর একটু বেশি। এদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০০ গ্রহাণুর সন্ধান ইতিমধ্যেই পেয়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। এদের কক্ষপথের পোশাকি নাম 'অর্জুন কক্ষপথ'। এই নামকরণের কারণ, এরা খুবই অনিশ্চিত আচরণ করে প্রতিনিয়ত। এই অনিশ্চয়তার কারণে এদের কেউ কেউ হঠাৎ চলে আসে পৃথিবীর খুব কাছে। কিন্তু চাঁদের মত এরা কেউই পৃথিবীর চিরসঙ্গী উপগ্রহ নয়।
এই অনিশ্চিত গ্রহাণুর অন্যতম 2025 PM 7। মাত্র দিন পনেরো আগে এই PM 7 হঠাৎ চলে এসেছে পৃথিবীর একেবারে কাছে। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সঙ্গে PM 7-এর দূরত্ব ৪০ লক্ষ কিলোমিটার। আর পৃথিবীর চিরসঙ্গী উপগ্রহ চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব মাত্র ৪ লক্ষ কিলোমিটার। সেই তুলনায় অন্তত ১০ গুণ দূরে রয়েছে PM 7। যদিও PM 7-এর কক্ষ চাঁদের বা পৃথিবীর মতো স্থিতিশীল নয়। অনেকটা কোমরে রিং লাগিয়ে হুলা ড্যান্সের মতো এর কক্ষ ক্রমাগত দুলছে। এই কারণেই PM 7 আসলে সূর্যের চারিদিকে ঘুরলেও আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, সে যেন ঘুরছে পৃথিবীর চারিদিকে।
আগামী ৫৮ বছর অর্থাৎ ২০৮৩ পর্যন্ত পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় একই দূরত্ব বজায় রেখে এইভাবেই পৃথিবীর অস্থায়ী উপগ্রহের মতো আচরণ করবে PM 7। তারপর কক্ষপথের অভিমুখ সামান্য পাল্টে অন্য কোনও পথে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে সূর্যকে। এমনটাই জানালেন মহাকাশ বিজ্ঞানী সন্দীপ চক্রবর্তী।
